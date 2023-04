Krisenland Venezuela – Der Langzeitpräsident sitzt fester im Sattel als je zuvor Seit zehn Jahren regiert Nicolas Maduro Venezuela. Trotz aller Krisen und heftiger Kritik hat er seine Macht gefestigt. Und sein Land nähert sich wieder Europa und sogar den USA an. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Nachfolger von Hugo Chavez: Graffiti mit dem Antlitz des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in Caracas. Foto: Keystone

Es ist noch nicht allzu lange her, da sah alles danach aus, als ob es nur noch eine Frage der Zeit wäre, bis Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro stürzt. Es war das Jahr 2019, die Wirtschaft des einst so reichen südamerikanischen Ölstaates lag am Boden, die Opposition war erstarkt, und der Druck aus dem Ausland wuchs.