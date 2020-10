Zur Person Infos einblenden

Der Stadtberner Dominique de Quervain ist Professor für Neurowissenschaften und Direktor der Abteilung für kognitive Neurowissenschaften an der Universität Basel. Der 51-jährige Stressforscher fand unter anderem heraus, dass das Hormon Cortisol in Stresssituationen Blackouts verursacht und dabei hilft, Phobien zu überwinden. De Quervain untersucht mit einem Team die Auswirkungen des Corona-Stresses und lancierte dazu die «Swiss Corona Stress Study». Sie zeigt, dass die Angst der Bevölkerung vor dem Coronavirus seit Ende des Lockdown zwar abgenommen hat, nach wie vor fühlen sich aber 40 Prozent gestresster als vor Beginn der Pandemie. Die Häufigkeit schwerer depressiver Symptome blieb auch nach den Lockerungen vergleichbar hoch.

De Quervain studierte in Bern Medizin, arbeitete an der University of California, Irvine, in der Grundlagenforschung und an der Zürcher Universitätsklinik für Psychiatrie. Seit 2009 ist er in Basel, wo er mit seiner Familie lebt. De Quervain ist für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden, gewann den Pfizer-Preis, den Robert-Bing-Preis und den Cloëtta-Preis. Er ist Mitglied der Covid-19-Science-Taskforce, die den Bund berät. (cd)