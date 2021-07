Letzte Kolumne «Nachspiel» – Der lange Abschied Unser Autor schreibt endlich über Harry Bosch, was er erstmals vor 19 Jahren tun wollte. Meinung Matthias Lerf

«Papa, was tun die da?»: Ausschnitt aus dem «Garten der Lüste» von Hieronymus Busch, einer Inspirationsquelle der Los-Angeles-Krimis von Michael Connelly. Foto: Museo del Prado

Das ist die letzte «Nachspiel»-Kolumne und seit fast 19 Jahren steht auf meinem Zettel mit möglichen Themen an erster Stelle ein Name: Harry Bosch. So heisst ein Detektiv im Los Angeles Police Department. Er ist zwar längst pensioniert, ermittelt aber immer noch in der Stadt, in der das Verbrechen ebenfalls nie schläft. Erfunden hat ihn der ehemalige Gerichtsreporter Michael Connelly.

Harry Bosch ist ein fester Bestandteil meines Lebens, so ritualisiert wie das Zähneputzen. Alle paar Monate betrete ich eine Buchhandlung mit englischsprachigen Werken und schaue, ob es unter C wie Connelly etwas Neues gibt. Natürlich könnte ich das auch online tun, aber bei diesen Geschichten bevorzuge ich die altmodische Methode. Und freue mich riesig auf den Tag, an dem im Regal ein neues Buch steht. Enttäuscht werde ich selten: Michael Connelly ist ein fleissiger Schreiber.

Der «Garten der Lüste» hing im Schreibzimmer

Der Name seines Detektivs ist eine Hommage an den Renaissance-Maler Hieronymus Bosch (1450–1516), dessen «Hölle» aus dem Triptychon «Der Garten der Lüste» als Reproduktion im Büro hing, in dem der Autor seit 1992 die Harry-Bosch-Krimis schreibt. Als seine Tochter vier wurde, erzählte mir Connelly, als ich ihn einmal zum Mittagessen treffen durfte, habe er das düstere Bild wegen deren Fragen – «Papa, was tun die da?» – durch eines mit Engeln ersetzt. Die Themen seiner Krimis aber blieben hart: Ein Polizist, unerschütterlich, ermittelt hartnäckig, trotz des Drucks der Öffentlichkeit und der Vorgesetzten.

Schon lange mit Harry Bosch – und anderen Figuren – unterwegs: Krimiautor Michael Connelly (64). Foto: pd

Vieles änderte sich, im Lauf der Jahre, aber Bosch blieb. Connellys Problem: Die Bücher spielen stets im Hier und Jetzt, greifen aktuelle Themen auf, sein Detektiv jedoch wird immer älter (im jüngsten Buch musste er sich das Knie operieren lassen). Aber auch dafür fand der Autor einen Kniff: Seit einiger Zeit stellt er Bosch mit der Detektivin Renée Ballard eine Kollegin zur Seite, die nicht minder unerschrocken ist. Und mit der Zeit wohl ganz die Hauptarbeit übernehmen wird.

Ich werde also dem Besuch der Buchhandlungen und dem Mich-Freuen auf Connelly-Krimis weiter frönen dürfen. Und bin froh, dass ich mit der letzten Kolumne den ältesten Namen auf meiner Liste doch noch durchstreichen kann. Bye-bye Bosch.

Ab nächstem Sonntag erscheint an dieser Stelle eine neue Kolumne zum Thema Sprache. Harry-Bosch-Bücher gibt es auch auf Deutsch bei wechselnden Verlagen. Das aktuelle englische heisst «The Night Fire».

Fehler gefunden?Jetzt melden.