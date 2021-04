YB-Frauen schlagen Luzern – Der lang ersehnte Befreiungsschlag Nach sechs Pflichtspielniederlagen in Folge finden die Bernerinnen auf die Siegerstrasse zurück. Sie gewinnen gegen Luzern dank zwei späten Toren 2:1. Fabian Aebischer

Courtney Strode erzielte gegen Luzern den Ausgleich für die YB-Frauen. Foto: Manuel Lopez

2021 war bisher ein Jahr zum Vergessen für die YB-Frauen. Anfangs Rückrunde musste das Team von Coach Charles Grütter in Quarantäne und holte danach in sieben Meisterschaftspartien nur vier Punkte, musste sich aus dem Titelrennen verabschieden und schied zudem aus dem Cup aus. Am Samstag gelang den YB-Frauen beim Auswärtsspiel in Luzern die Erlösung. Sinnbildlich dafür, wie Stefanie da Eira beim Siegestreffer in der 89. Minute nach einem lauten Jubelschrei auf den Boden sackte. «Es war ein harter Match. Ich bin froh, konnten wir in den letzten zehn Minuten das Glück auf unsere Seite kippen und die Tore machen», sagte YB-Akteurin Aline Stöckli nach dem Spiel.

Die Partie hätte für die Bernerinnen nicht schlechter beginnen können. In der zweiten Minute lenkte Nationalstürmerin Irina Pando einen Freistoss zur Führung für die Innerschweizerinnen ab. YB rappelte sich aber auf und übernahm das Spieldiktat. Mehr als ein Pfostentreffer von da Eira und einem sich gefährlich senkenden Distanzschuss von Captain Stöckli – sie vertrat die gesperrte Marilena Widmer – schaute vor der Pause nicht heraus.

Chancenwucher von YB

In der letzten Viertelstunde vergaben die YB-Frauen eine hochkarätige Möglichkeit nach der anderen. Zunächst scheiterte Eva Bachmann aus aussichtsreicher Position, dann blieb Courtney Strode an Luzerns Goalie hängen. Fünf Minuten später machte es die Amerikanerin besser, sie zog aus 16 Metern ab und erzielte den überfälligen Ausgleich. Der neunte Saisontreffer wollte Strode dann in der 85. Minute nicht gelingen, als sie aus rund 22 Metern den Ball an die Latte knallte. Bachmann vergab drei Minuten später das sicher geglaubte 1:2, traf jedoch aus spitzem Winkel den Ball nicht richtig.

Und dennoch kamen die Bernerinnen noch zu einer letzten Chance. Jana Neuhaus eroberte in der Rückwärtsbewegung den Ball und spielte ihn zwischen Luzerns Abwehr hindurch. Dort lauerte da Eira und die Topskorerin umkurvte die Torhüterin und schob ein zu ihrem 17. Saisontreffer. Mit den drei Punkten bleibt YB auf Rang drei.

