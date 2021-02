Von Erdmassen verschüttet – Der Landwirt trägt Schuld am tödlichen Unfall in der Grube Sieben Monate bedingt für den verantwortlichen Bauern: Wenn die Unglücksgrube gesichert gewesen wäre, würde der junge Mann noch leben, so der Richter. Stephan Künzi UPDATE FOLGT

Vor zwei Jahren: Neben der Unglücksgrube erinnert eine schlichte Grabkerze an den verstorbenen jungen Mann. Foto: Screen 20min

Ja, er hätte die Sicherheitsmassnahmen auf der Baustelle durchsetzen sollen. Er hätte dafür sorgen müssen, dass der Zutritt zur Grube ordnungsgemäss mit Schranken gesperrt, die Wände selber entweder mit Schalungen gestützt oder als flachere Böschung angelegt werden.

Immerhin sei er im Gesuch zum – zu dieser Zeit noch nicht rechtskräftigen – Baugesuch in Personalunion als Bauherr, Projektverfasser und Baukontrolleur aufgetreten. Damit müsse er nun auch geradestehen für das, was passiert sei.

Keine Chance

Richter Marko Cesarov wandte sich am Dienstagnachmittag mit klaren Worten an den Landwirt, der vor ihm sass. Stundenlang hatte er sich tags zuvor ein Bild gemacht vom tragischen Unfall, der vor zwei Jahren auf dem Hügelzug am Übergang vom Aaretal ins Emmental so grosse Betroffenheit ausgelöst hatte.