Hübeli-Metzg, Langnau – Der Laden geht zu, die Spezialitäten bleiben Rudolf und Verena Lüthi führen die Hübeli-Metzg am Rand des Langnauer Dorfzentrums in der dritten Generation. Ende Juni schliessen sie den Laden. Wurstwaren und Fleischkäse können aber weiterhin gekauft werden. Jacqueline Graber

Rudolf Lüthi nimmt auch nach der Schliessung des Metzgerei-Ladens Bestellungen entgegen. Foto: Christian Pfander

Ganz aufhören will Rudolf Lüthi nicht. Ende Juni geht der Laden seiner Metzgerei im Hübeli zwar zu. Doch verzichten auf seine Spezialitäten wie die verschiedenen Wurstwaren oder den Fleischkäse müssen die Kunden nicht. Diese wird der Metzger weiterhin mithilfe eines bisherigen Mitarbeiters herstellen – und wie bisher in verschiedenen Läden der Region absetzen. Zudem wird der Metzgermeister ein Abholfenster einrichten. «Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag, während einer gewissen Zeitspanne, können die Kunden die Ware bei uns abholen», sagt Rudolf Lüthi. Bestellungen nimmt er telefonisch oder per Whatsapp entgegen.