Leserantwort – Der Künstler unter den Käfern Kurt Baumgartner fragte und die Leserschaft antwortete. Es handelt sich um einen Pinselkäfer.

Ein Pinselkäfer hat sich in den Buschrosen des Lesers eingenistet. Foto: PD

Kurt Baumgartner fragte sich – und die Leserschaft, was für eine Käferart sich in seinen Buschrosen eingenistet hat. Der Leser aus Münsingen hatte den Käfer noch nie gesehen. Ins Auge gesprungen ist ihm besonders die auffällige Bemalung auf dem Rücken.

Die Antworten aus der Leserschaft liessen nicht lange auf sich warten. Und in einem Punkt waren sie sich alle einig: Bei dem Käferchen mit der Zeichnung auf dem Rücken handelt es sich um einen Pinselkäfer. So schreibt Walter Blaser aus Laupen: «Den attraktiven und recht auffälligen Käfer findet man öfters auf verschiedenen Blumen in Wiesen und Wäldern.» Seine Nahrung seien Pollen von verschiedenen Blüten, zum Beispiel von Disteln, Margeriten und Rosen.

Auffällig sei vor allem die gelb-schwarze Zeichnung der Deckflügel und die zirka 3 – 4 mm langen, hellen Haare am Hinterende, von welchen sich der Name ableitet. Seine Form erinnere stark an den Rosenkäfer, mit welchem er auch verwandt sei. Zur Fortpflanzung lege der Käfer seine Eier in Holzmulm von Laubhölzern, wo die kleinen Larven mindestens 2 Jahre verbringen, ehe sie sich verpuppen. (mgo)

Senden Sie Ihre Leserfrage an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Leserfrage). Geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an.

Fehler gefunden?Jetzt melden.