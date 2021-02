Vor der Abstimmung vom 28. März – Der Kronprinz von Moutier Polit-Youngster Valentin Zuber (31) will das bernische Moutier wie ein Aussenminister in den Kanton Jura führen. Der scharfzüngige Separatist hat dafür eigens seinen Ton gemässigt. Stefan von Bergen

Unübersehbare Erscheinung: Valentin Zuber (31) vor dem Rathaus von Moutier. Foto: Nicole Philipp

Alle grüssen Valentin Zuber (31), als er im Hôtel de ville – im Rathaus von Moutier – eintrifft. Der gross gewachsene junge Mann mit der Adlernase fällt auf. Wenn er geschliffen spricht, hört man zu. Er geht voran in ein leeres Sitzungszimmer. Im Rathaus kennt er sich aus, seit er Ende 2018 in die neunköpfige Regierung des Jurastädtchens gewählt worden ist. In Anzug und Krawatte macht der junge Mann etwas her. Man bringt ihn kaum mehr in Übereinstimmung mit dem früheren Aktivisten Valentin Zuber.

Scharfzüngig verfocht er 2017 als Sprecher des separatistischen Komitees «Moutier ville jurassienne» den Übertritt des Städtchens zum Kanton Jura. Er führte Demonstrationszüge durch Moutiers Strassen an. Seine Kritik am Erzfeind Bern feuerte er in die Mikrofone der regionalen Medien ab, als die Berner Justiz den vermeintlichen Abstimmungssieg der Separatisten vom 18. Juni 2017 wegen Unregelmässigkeiten annullierte.