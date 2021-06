US-Abzug aus Afghanistan – Der Krieg bestimmt fortan sein Leben Tim Kudo hat für die USA in Afghanistan gekämpft, Menschen getötet, Leben gerettet. Mit all dem will er nichts mehr zu tun haben. Aber so einfach geht das nicht. Hubert Wetzel Washington

US-Soldaten, die von der afghanischen Nationalarmee unterstützt werden, während der Operation Shir Pacha in den Spira-Bergen (November 2008). Foto: AFP

Der beste Tag, den Tim Kudo in Afghanistan erlebt hat, war der, an dem er und seine Soldaten einem Menschen das Leben gerettet haben. Das war Ende 2010 oder Anfang 2011. «Ein alter Mann war bei einem Kampf zwischen den Taliban und der afghanischen Armee ins Kreuzfeuer geraten», sagt Kudo, der damals Leutnant in einer Kompanie der US-Marineinfanterie war. «Er wurde in die Brust geschossen. Seine Familie hat ihn in einer Karre zu uns gebracht, wir haben ihn ins Lazarett ausfliegen lassen.»

Am nächsten Tag sei der Sohn des Mannes ins Lager der Amerikaner gekommen, um nach seinem Vater zu fragen, erzählt Kudo. «Das war eines der wenigen Male, dass ich in Afghanistan jemanden lächeln gesehen habe.»