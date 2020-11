Von bedrohten Linden und Hügeln – Der Kreisel zum Emmental ist gerettet Eine Handvoll Linden stehen auf dem Kreisel bei der Autobahnausfahrt Kirchberg. Doch der hübschen kleinen Landschaft drohte der Kahlschlag. Nun ist die Gefahr gebannt. Regina Schneeberger

Der erste Eindruck zählt, heisst es gemeinhin. Das erste Rendez-vous, der erste Besuch bei den künftigen Schwiegereltern – schon so manche Liebesgeschichte kam nur dank einem adretten ersten Auftritt richtig ins Rollen. Nun kann man sich bekanntlich nicht nur in eine Person auf den ersten Blick verlieben. Sondern auch in eine Gegend. Beim Emmental ist das ein Leichtes: Idyllische Hügellandschaft, schmucke Bauernhäuser und jede Menge löchriger Käse – herzlos, bei wem die Schmetterlinge nicht sogleich wild flattern.

Für jene, die mit dem Auto anreisen, ist der erste Eindruck aber ein anderer: der doppelspurige Kreisverkehr bei der Autobahnausfahrt Kirchberg. Hinten, vorne, links und rechts, überall drängen sich die Fahrzeuge – da fällt das Verlieben schwer. Wer auf die inneren Werte achtet, dem offenbart sich jedoch schon hier ein Lichtblick: Im Herzen des Kreisels steht eine Handvoll stolzer Linden auf einem kleinen Hügel. Seit 2014 bildet diese Kreiselkunst das Tor zum Emmental. Damals wurde sie in einem Projektwettbewerb auserkoren.