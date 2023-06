Verkehr im Kandertal – Der Kreisel ist vom Tisch Seit Jahren ist ein Kreisel in Planung, der den Verkehr auf der N6 bei Reichenbach verflüssigen soll. Nun kommt das Astra zum Schluss, dass die Stauproblematik damit nicht gelöst würde.

Die Ampelanlage auf der Nationalstrasse am südlichen Dorfausgang von Reichenbach sollte eigentlich durch einen Kreisel ersetzt werden. Nun ist das Projekt vom Tisch. Foto: Karin von Känel

Mit der Übergabe der Kandertalstrasse an den Bund per Januar 2020 übernahm das Bundesamt für

Strassen (Astra) auch das Projekt zum Neubau eines Kreisels beim Knoten am südlichen Ende

Reichenbachs. «Die Planung wurde seither intensiv vorangetrieben», schreibt das Astra in einer Medienmitteilung.

Im Vergleich zum Zeitpunkt der Projektinitiierung durch den Kanton vor mehreren Jahren habe sich der

Verkehr weiterentwickelt und verändert. Nicht zuletzt auch wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Verkehrsströme wurde entschieden, die aktuelle Situation nochmals zu überprüfen. Daraufhin wurde im März 2023 während mehrerer Tage eine vertiefte Verkehrsanalyse durchgeführt.

Zu grosse Abstände

Die Untersuchung habe gezeigt, dass die Staubildung bei hohem Verkehrsaufkommen primär auf zu grosse Abstände zwischen den Fahrzeugen zurückzuführen sei, schreibt das Astra nun. Dadurch würden in den Grünphasen weniger Fahrzeuge als möglich den Knoten passieren. So werde die eigentliche Leistungsfähigkeit nicht erreicht.

Die grossen Abstände sind gemäss Astra auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. «Einen grossen Einfluss haben gemäss der Verkehrsanalyse vom März die verschiedenen Zufahrtswege rund um den Knoten.» Ein

Kreisel würde diese Problematik jedoch nicht beheben. Deshalb hat das Astra entschieden, die Kreisellösung nicht weiter zu verfolgen.

Weitere Untersuchungen

Stattdessen werden weitere Untersuchungen durchgeführt. «Diese werden insbesondere auf den Knoten Reudlen sowie auf die ÖV-Ampel beim Bahnhof Reichenbach ausgeweitet, um die Gesamtsituation besser beurteilen zu können», steht im Communiqué weiter. Auch weitere relevante Punkte wie etwa der Langsamverkehr würden in der Gesamtbeurteilung berücksichtigt.

«Staus zu Spitzenzeiten werden jedoch auch in Zukunft nicht komplett zu vermeiden sein, da

letztendlich die gesamte Ortsdurchfahrt Reichenbach kapazitätsmindernd wirkt», schreibt das Astra. Die Ortsdurchfahrt mit Kreuzungen und Fussgängerstreifen könne schon rein technisch nicht dieselbe Kapazität aufweisen wie die Ausserortsbereiche vor und nach Reichenbach.

Die Erarbeitung nützlicher Massnahmen hänge massgeblich von den Resultaten der weiteren Verkehrsanalysen ab. «Ziel ist es weiterhin, die optimale Lösung nicht nur für den Durchgangsverkehr,

sondern vor allem auch für die lokale Bevölkerung zu finden.»



