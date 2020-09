Kommentar zu YB vor Ligastart – Der Kopf könnte zum grössten YB-Gegner werden Die Young Boys haben das beste Team. Die Frage ist, ob sie mental frisch genug sind. Meinung Dominic Wuillemin

YB wird oft jubeln – auch ganz am Schluss? Vincent Sierro (r.) und Nicolas Ngamaleu.

Balance ist eines der Lieblingswörter Gerardo Seoanes. Mal will der YB-Trainer, dass sein Team die Balance zwischen Defensive und Offensive behält. Dann fordert er Balance zwischen Anspannung und Lockerheit. So wie er redet, gibt er sich. Nüchtern analysierte er am Mittwoch die «ganz bittere Niederlage» gegen Midtjylland in der Qualifikation zur Champions League. Seoane behält die Balance, er ist so der verlängerte Arm einer besonnenen Clubführung.

Diese Eigenschaft ist nicht sexy. Sie hilft nicht, jene zu befriedigen, die sich nach einer solchen Niederlage einen polternden Chef wünschen. Sie hilft aber, den Überblick zu wahren, nach diesem 0:3, das gerade überhöht zu werden droht. Fakt ist: Die Young Boys starten am Samstag gegen den FC Zürich als grosser Favorit in die Super League. Sie sind kaum schlechter aufgestellt als im Vorjahr.

Aber über Jahre hinweg erfolgreich zu sein, verlangt auch, sich ständig zu erneuern, jüngeren Spielern Verantwortung zu übertragen.

Hinten rechts ist Silvan Hefti im Vergleich zu Saidy Janko ein Gewinn. Junge Stammkräfte wie Michel Aebischer und Mohamed Camara dürften sich weiterentwickeln, Spieler aus der zweiten Reihe wie Vincent Sierro und Marvin Spielmann verfügen über erhebliches Steigerungspotenzial. Und Meschack Elia hat die Anlagen, endgültig zur Attraktion der Super League zu werden. Natürlich, das Team hat nach den Abgängen von Guillaume Hoarau und Marco Wölfli an Charisma verloren, deren Routine hätte bei Midtjylland gewiss geholfen. Aber über Jahre hinweg erfolgreich zu sein, verlangt auch, sich ständig zu erneuern, jüngeren Spielern Verantwortung zu übertragen. Rückschläge in Kauf zu nehmen.

Von der Qualität des Kaders her kann der FC Basel YB am ehesten gefährlich werden. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Basler Führung den nächsten Fauxpas leistet. Der neue Trainer Ciriaco Sforza wird öfter neben dem Platz gefordert sein, als ihm lieb sein kann. Ob er die ständigen Störfeuer mit Grösse und Ruhe erträgt wie sein Vorgänger Marcel Koller, scheint unwahrscheinlich. In einer solchen Konstellation ist es enorm schwierig, über eine ganze Saison hinweg erfolgreich zu sein. Das wissen die Young Boys aus der Vor-Christoph-Spycher-Ära.

St. Gallen, der letztjährige Zweite, hat sein 33-Tore-Sturmduo Itten/Demirovic verloren, ebenso seinen Captain Hefti an YB. Gekommen ist unter anderem der frühere YB-Nachwuchsspieler Kwadwo Duah. Ihn gaben die Young Boys 2019 ab, weil sie sein Potenzial als zu gering einschätzten. Hefti und Duah, die Namen zeigen, in welch unterschiedlichen Dimensionen sich die Clubs bewegen. Nichtsdestotrotz dürften die Ostschweizer erneut eine gute Saison spielen. Einige Leistungsträger sind geblieben. Und mit Peter Zeidler hat St. Gallen einen der besten Trainer der Super League.

Das wird der grosse Vorteil der kleinen Teams sein: Ihr Köpfe und Körper sind frischer.

Und so könnte der Kopf YBs grösster Gegner werden. Ein Aspekt, der unterschätzt wird. Die Young Boys haben seit der Winterpause nie länger als eine Woche Ferien gehabt. Der FC St. Gallen pausierte zwischen den Saisons zwei Wochen, sein letztes Pflichtspiel bestritt er Anfang August bei YB. Die Berner haben in diesem Zeitraum drei Spiele im Cup und zwei im Europacup bestritten, nur der FC Basel kommt auf ein vergleichbares Pensum. Das wird der grosse Vorteil der kleinen Teams sein: Ihr Köpfe und Körper sind frischer.

Gerade im strengen Herbst dürfte sich das bemerkbar machen, wenn durch die Gruppenphase der Europa League sechs Partien hinzukommen – sofern YB im Playoff gegen Tirana die Pflicht erfüllt. Diese Belastung zu managen, wird eine grosse Herausforderung, zumal es für den Meister und Cupsieger darum geht, seine Schätze zu bewahren. Nicht zu erobern.

Das könnte die Saison ausgeglichener werden lassen als angenommen. Da helfen Führungsfiguren, die nicht so leicht aus der Balance geraten.