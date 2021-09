Nachruf auf Mikis Theodorakis – Der Komponist von «Zorba’s Dance» ist gestorben Der griechische Komponist, Widerstandskämpfer und Nationalheld Mikis Theodorakis wurde 96 Jahre alt. Reinhard J. Brembeck , Christiane Schlötzer

Mikis Theodorakis’ Stimme war unverkennbar. Foto: Keystone

Am Ende versagte ihm die Stimme, die schon immer rau und kurzatmig war und so tief hinabsteigen konnte, als würde Mikis Theodorakis mit dieser Stimme die Abgründe seines Lebens ausmessen, die Jahre, in denen der griechische Jahrhundertkomponist verbannt, verboten und auf der Gefangeneninsel Makronisos, dem griechischen Golgatha, gefoltert wurde. Die wenigen Vertrauten, die der 96-Jährige zuletzt noch in sein schmales Haus zu Füssen der Akropolis liess, erlebten einen schwer von Krankheit gezeichneten Mann, der ohne Sauerstoffgerät nicht mehr leben konnte. Schon länger soll er sich den Tod gewünscht haben, dem er in jungen Jahren als linker Widerstandskämpfer gegen die deutschen Besatzer in seiner Heimat und im anschliessenden Bürgerkrieg mehrmals näher war als dem Leben.