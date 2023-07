Debatte um Oben-ohne-Trend – Der kollektive Striptease der Männer – was dahinter steckt Ob an Festivals, im Club oder im Gym: Männer zeigen sich gerade gerne ohne T-Shirt. Manchen gefällt es, andere finden es grässlich. Doch woher kommt ihr Bedürfnis, sich auszuziehen? Lisa Füllemann

Im Alltag werden wir heute meist unweigerlich mit Nacktheit konfrontiert: Ein junger Mann radelt ohne T-Shirt durch London. Foto: Alamy Stock Photo

Männer mit freiem Oberkörper trifft man schon lange nicht mehr nur in der Badi an. Wer in letzter Zeit an einem Festival oder im Club, ja sogar einfach nur spazieren war, wird meist unweigerlich mit Semi-Nacktheit konfrontiert. Da sind Jogger, die ihre atmungsaktiven Laufshirts lieber am Hosenbund hängen haben, statt sie anzuziehen. Raver, die sich obenrum entkleiden, um in der vordersten Reihe vor dem DJ zu tanzen. Oder Festivalgänger, die in der Menschenmasse blankziehen. Kurzum: Männer scheinen gerade einen kollektiven Striptease zu feiern. Auch in der Modewelt, wo diesen Sommer unzählige Models mit nacktem Torso über den Laufsteg gingen, etwa bei Loewe oder Etro.