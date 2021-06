Neuer Roman von Starautorin Leïla Slimani – Der Körper der Frau ist kolonisiertes Land Die preisgekrönte Autorin erzählt, ausgehend von der eigenen Familiengeschichte, über die Zeit der Dekolonialisierung Marokkos. Ein grossartiges Buch, sinnlich geschrieben. Martin Ebel

Die französisch-marokkanische Autorin Leïla Slimani lässt uns in ihrem neuen Roman die ganze Komplexität des Lebens in einem kolonisierten Land nachempfinden. Foto: Joel Saget/AFP

«So ist das hier»: Diesen Satz bekommt Mathilde immer zu hören, wenn sie sich über die Verhältnisse in ihrer neuen Heimat empört. Mathilde ist eine junge Elsässerin, 1945 hat sie Amine kennen gelernt, einen marokkanischen Soldaten im Dienst der französischen Armee, er hat sie geheiratet und mitgenommen in sein Land, auf ein karges Stück Boden in der Nähe von Meknes, das er urbar und fruchtbar machen will.

Sein Land: Das ist «Das Land der Anderen» des Romantitels. Die Anderen sind die französischen Kolonialherren. Amine, der für deren Armee den Kopf hingehalten hat, gehört hier zu den Kolonisierten, als irgendein «Mohammed», den man natürlich duzt.