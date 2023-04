Rezept Ihrer Majestät – Der König will eine Quiche König Charles III. wünscht sich, dass seine Krönung im ganzen Reich mit einer einfachen Wähe gefeiert wird. Wir haben sie schon mal gebacken. Nina Kobelt

Französischer Snack deutschen Ursprungs? Die offizielle britische Krönungs-Quiche. Foto: Getty Images

Der Spott liess nicht lange auf sich warten: Saubohnen? Spinat? Und – noch schlimmer – Estragon? Diese Woche hat das englische Königshaus das Rezept für die sogenannte «coronation quiche», die Krönungsquiche, veröffentlicht. Diese soll am Festwochenende von Anfang Mai landauf, landab gegessen werden. Am Tag der Krönung am 6. Mai, aber vor allem tags darauf auf all den Strassen- und Teepartys und dem Königreich-weiten Big Lunch.