Prozess am Regionalgericht – Der «König von Thun» will reinen Tisch machen Die Vorwürfe an ihn sind ein Streifzug durch das Strafgesetzbuch. Nun will der selbst ernannte «König von Thun» aber mit seiner düsteren Vergangenheit abschliessen. Roger Probst

Während einer Auseinandersetzung griff der Angeklagte zu einem Messer und verletzte seinen Gegner. (Symbolfoto) Foto: PD

«Wir wollen heute reinen Tisch machen.» Der Verteidiger machte gleich zum Prozessauftakt am Regionalgericht Oberland klar, wie die Strategie seines Klienten aussieht. Obwohl erst 23-jährig, blickt der Mann auf eine intensive Beziehung mit der Schweizer Justiz zurück. So wurde er mehrfach verhaftet und verurteilt. Seit rund 15 Monaten sitzt er im Gefängnis – in vorzeitigem Strafvollzug.