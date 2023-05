Vor allem junge Menschen halten den König für «total abgehoben»: Charles trifft am Freitag auf der Prachtstrasse «The Mall» ein, die zum Buckingham-Palast führt. Foto: Carl Court (Getty Images)

Vorhang auf für «die grösste Show auf Erden»: So haben königstreue Zeitungen in London diese Woche für die Krönung von Charles und Camilla die Trommel gerührt. Zur ersten Krönungsfeier seit siebzig Jahren im Vereinigten Königreich – und der ersten «Doppelkrönung» seit 1936 – werden sich am Samstag zweifellos Millionen Menschen rund um die Erde zuschalten, ins immer unterhaltsame, nicht enden wollende Windsor-Programm.