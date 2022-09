Unruhe um Magnus Carlsen – Der König gerät unter Zugzwang Nach dem zweiten Spielabbruch gegen einen krassen Aussenseiter innert weniger Tage fragt sich die Schachwelt: Was ist los mit dem Superstar? Johannes Aumüller

Weltmeister, Erster in der Weltrangliste – doch nun in Erklärungsnotstand: Magnus Carlsen wirft derzeit Fragen auf. Foto: Arun Sankar (AFP)

Die Bedeutung von Magnus Carlsen für den Schachsport ist nicht hoch genug einzuschätzen. Seit einem Jahrzehnt ist er der mit Abstand beste Spieler des Globus, Erster in der Weltrangliste und Weltmeister – auch wenn er den WM-Titel nun nicht mehr verteidigen will. Und wer behauptet, dass Carlsen (31) nicht nur der beste aktuelle Spieler sei, sondern der beste überhaupt in der Geschichte, kann sich gut gerüstet in eine schachfachliche Debatte dazu begeben. Wenngleich es natürlich auch Argumente für andere Namen gäbe.