Mister ARA Dürrenroth – Der Klärwärter mit dem richtigen Riecher Markus Flükiger betreute die Kläranlage Dürrenroth vom Anfang bis zum Schluss. Vieles hat er den Kanal hinabfliessen sehen. Und er erkannte am Geruch, wenn etwas nicht stimmte. Nadja Noldin

Der Klärwärter und seine Maschinen: Den Motor des Blockheizkraftwerks hat Markus Flükiger mit zusätzlichen Wärmetauschern optimiert. Foto: Beat Mathys

Markus Flükiger ist ein Tüftler. Einer, der gerne repariert, hantiert, konstruiert, ausprobiert. Am Tag des Besuches beschädigte er seine Brille, weil ihm etwas Hartes beim Demontieren um die Ohren flog. Wenn es etwas zu tun gibt, dann tut er es.

«Ich habe fast alles selbst gemacht, die Maschinen betreut und viel gelernt», sagt der 62-jährige Klärwärter der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Dürrenroth während seiner Kaffeepause. Flükiger hat diese Emmentaler Art an sich, einfach, direkt, mit einer Prise trockenem Humor. Schon nach dem ersten Satz ist man mit «Küsu» per Du.