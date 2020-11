Abstimmung in Lützelflüh – Der Kirchturm bleibt, wie er ist Das Volk stimmt dem Kredit für die Sanierung der Kirche deutlich zu. Johann Ulrich Liechtis Vorschlag, den Turm rückzubauen, fand an der Kirchgemeindeversammlung keinen Anklang. Pia Scheidegger

Der Kirchturm wird im Frühjahr 2021 saniert. Foto: Thomas Peter

54 Stimmberechtigte fanden sich am Sonntagmorgen im Predigtsaal im Kirchgemeindehaus Grünenmatt ein, um an der Kirchgemeindeversammlung teilzunehmen. «Wir waren überrascht, dass trotz Corona so viele Leute kamen», sagt Andreas Schütz, Sekretär der Kirchgemeinde. Das zweite Traktandum, die Sanierung des Kirchturms, gab bereits im Vorfeld zu reden. Der Grund: Bauer Johann Ulrich Liechti machte einen gewagten Gegenvorschlag, den er auch mehrmals in einem Inserat publizierte. Seiner Ansicht nach sollte man den Turm rückbauen, damit er wieder so aussehen würde wie zu Gotthelfs Zeiten. Seine Argumente: Lützelflüh würde dadurch nicht nur ein kulturelles Erbe zurückerhalten, sondern auch Kosten sparen.