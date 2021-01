Religion im Wandel – Der kirchliche Unterricht ist veraltet Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wollen die kirchliche Unterweisung modernisieren. Einige Emmentaler Kirchgemeinden versuchen bereits jetzt, ihr Angebot attraktiver zu gestalten. Pia Scheidegger

Künftig sollen Eltern nicht schon früh entscheiden müssen, ob ihr Kind konfirmiert werden soll. Symbolfoto: Getty Images

Seit fast vierzig Jahren ist der kirchliche Unterricht von reformierten Kirchen gleich aufgebaut. Für neun Jahre verpflichten sich Kinder der kirchlichen Unterweisung (KUW), dann werden sie konfirmiert. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn finden jetzt: Das passt nicht mehr in die heutige Zeit. «Die Gesellschaft hat sich seit der Einführung des aktuellen KUW-Modells grundlegend verändert», sagt Synodalrat Philippe Kneubühler.

Heutzutage starten Kinder die KUW in der ersten oder zweiten Klasse. Die Eltern müssen sich also früh entscheiden, ob ihr Sohn oder ihre Tochter einst konfirmiert werden soll. Dazu kommt, dass der Unterricht lückenlos besucht werden muss. Pausen sind kaum möglich. Doch genau das ist ein Problem. Denn: Der Schulalltag und Hobbys nehmen immer mehr Zeit in Anspruch. «Die Leute sind nicht mehr bereit, ihr Kind für eine so lange Zeit zu verpflichten», sagt Kneubühler. Viele Familien könnten dem Anspruch des KUW-Modells nicht mehr genügen. «Wenn sich die Eltern zum Beispiel scheiden lassen, können sie das Kind in dieser schwierigen Zeit nicht aus dem Unterricht nehmen, ohne die KUW gleich ganz abzubrechen.»