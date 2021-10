YB - Luzern 1:1 – Der karge Berner Lohn kommt in der Nachspielzeit YB muss gegen Luzern 50 Minuten lang in Unterzahl spielen, ärgert sich über den VAR – und trifft nach dominanter Vorstellung doch noch zum Ausgleich. Moritz Marthaler

Doch noch drin: Nicolas Ngamaleu (vorn) jubelt über den späten YB-Ausgleich. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

Ausgerechnet bei YB, ausgerechnet beim Meister. In Bern läuft zwischen den Young Boys und dem FC Luzern die Nachspielzeit, und der zuletzt so verzweifelt dem Erfolg hinterherrennende FCL steht kurz vor seinem ersten Sieg der Saison. 93 Minuten sind schon rum, YB-Stürmer Elia legt noch ein letztes Mal quer, am Pfosten steht Ngamaleu und trifft.

Es ist ein ernüchterndes Ende für den FCL, weil von den viel zitierten elf Freunden beim Gegner seit der 39. Minute nur noch deren zehn auf dem Platz stehen. Martins sieht Gelb in der 29. Minute, als er den Penalty verursacht, den Schulz zur Luzerner Führung verwandelt. Zehn Minuten später tritt Martins im Mittelfeld Ugrinic auf den Fuss, wieder Foul, wieder Gelb, Platzverweis.