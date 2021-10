Ô Capitaine im Breitenrain – Der Kapitän sticht in See Der Lockdown hat beim Wirt Frédéric Nunez die Abenteuerlust entfacht. Diese wird der Schiffskapitän auch mit seinen Gästen ausleben. Claudia Salzmann

Fred Nunez leidet unter Fernweh und begibt sich für sein Restaurant Ô Capitaine auf ein kulinarisches Abenteuer aufs Mittelmeer. Foto: Adrian Moser

14 Jahre seines Lebens hat Frédéric Nunez auf See verbracht. Seine Anekdoten würden ein Buch füllen. Eine ist «Capitaine Fred», wie er sich nennt, besonders geblieben: Als er sechs Monate auf einer Jacht im Hafen von Venedig auf den Besitzer wartete. «Als der endlich lossegeln wollte, hab ich gekündigt», sagt er. Ein halbes Jahr im Hafen und abends in der immer gleichen Kneipe an Land haben ihm die Reiselust genommen. Später hat der gebürtige Franzose den Esprit wiedergefunden und geschätzte 50 Länder dieser Welt besucht.

Das erzählt der 44-Jährige in seinem Restaurant Ô Capitaine an der Herzogstrasse im Berner Breitenrain. Hier im maritimen Lokal ist er seit fünf Jahren der Kapitän. Wenn man es nicht besser wüsste, wähnte man sich in einer Hafenbar: Fischerei-Dekoration an der Wand, ein Steuerrad lehnt an der Bar, und draussen hängt ein Rettungsring. Dabei ertrinkt man hier höchstens im Wein.