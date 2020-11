Wacker Thun – Der Kapitän bleibt an Bord Jonas Dähler ist auch nach der aktuellen Saison im Berner Oberland engagiert – genauso wie Damien Guignet. Die Leistungsträger verlängern um je zwei Jahre. Adrian Horn

Effizient: Jonas Dähler. Foto: Markus Grunder

Es sind für sie gute Nachrichten, die sie da zu Beginn des zweiten Saisonviertels verkünden. Die Thuner können weiterhin auf Captain Jonas Dähler und auf Damien Guignet zählen, den wohl besten Westschweizer Handballer. Die beiden verlängern ihre Verträge um je zwei Jahre und bleiben zumindest bis Sommer 2023 bei Wacker.

Zwei Leaderfiguren

Bemerkenswert ist das Bekenntnis Dählers. 31 ist der Rechtsflügel mittlerweile – Reto Friedli (32), Kumpel und Weggefährte, hört nach der Saison auf. Der Captain gehört unverändert zu den Besten auf seiner Position, ligaweit, er beeindruckt immer wieder mit Toren aus spitzem Winkel.

Guignet seinerseits hat seit seiner Ankunft in Thun im Sommer 2017 enorm an Einfluss und an Einsatzzeit gewonnen. Der Aufbauer ist gar oft verletzt; vermag er aber mitzutun, ist er ein Angreifer, gegen den man sehr ungern verteidigt. Mit einer Menge Wucht pflegt der 23-Jährige zu agieren, er ist mit seiner leidenschaftlichen, positiven Art zudem in der Lage, die Kollegen mitzureissen.

Dynamisch: Damien Guignet. Foto: Christian Pfander

Wie wertvoll die beiden sind, können sie im heute beginnenden zweiten Saisonviertel demonstrieren. Martin Rubins Team trifft am Abend in St. Gallen auf St. Otmar, am Samstag wird Suhr in der Lachenhalle gastieren. Die schlecht gestarteten Berner Oberländer benötigen unbedingt Punkte: Sie liegen bloss auf Rang 7, die letzten vier Meisterschaftsspiele gingen allesamt verloren.