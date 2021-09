Porträt von Merkels Ehemann – Der Kanzlerin-Gatte, der nie einer sein wollte Mit Angela Merkel verabschiedet sich auch Joachim Sauer. Wer ist der Mann, der die Öffentlichkeit konsequent vermeidet? Nico Fried aus Berlin

Vermeidet die Öffentlichkeit konsequent: Joachim Sauer, Ehemann der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Foto: Toru Hanai (Getty Images)

Joachim Sauer wollte die lange Flugzeit sinnvoll nutzen, als er 2007 seine Frau zu einem Besuch auf der Ranch des damaligen US-Präsidenten George W. Bush in Texas begleitete. Also setzte sich Sauer nach dem Start in Berlin in den leeren Besprechungsraum des Regierungs-Airbus und klappte seinen Laptop auf. Nach einiger Zeit bat die Kanzlerin die mitreisenden Journalisten zum Hintergrundgespräch – aber niemand sagte ihrem Mann Bescheid.

So sah Joachim Sauer plötzlich, wie die ersten Reporter den Besprechungsraum kaperten. Und die Reporter sahen so etwas wie Panik in Joachim Sauers Augen, als er hektisch seinen Laptop griff und wortlos davoneilte. Solche oder ähnliche Begegnungen hat es in den weiteren Jahren der Kanzlerschaft Angela Merkels kaum noch gegeben. Sauer, mittlerweile 72, mied konsequent jene Medien, die das Tun und Lassen seiner Frau beschrieben und kommentierten.