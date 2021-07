Ausbau der Autobahn A1 – Der Kanton will keine Tunnellösung Aus Sicht der bernischen Bau- und Verkehrsdirektion ist eine Verlegung der Autobahn in einen Tunnel zwischen Wangen an der Aare und Niederbipp zu teuer. Tobias Granwehr/SDA

Ein Tunnel beim Wangenstutz würde über 400 Millionen Franken kosten. Foto: Iris Andermatt

Die Meldung des Kantons kommt nicht überraschend: Die Bau- und Verkehrsdirektion will weiterhin nichts wissen von einer Tunnellösung beim Ausbau der Autobahn A1 im Oberaargau. Ein Tunnel zwischen Wangen an der Aare und Niederbipp wäre «zu teuer». Zu diesem Schluss kommt der Kanton aufgrund einer Überprüfung verschiedener Tunnelvarianten, wie er am Montag mitteilte.

Der Grosse Rat hatte im September 2020 die Überprüfung bestellt, indem er eine Motion von Samuel Leuenberger (SVP/Bannwil) und Beat Bösiger (SVP/Niederbipp) überwies.

Nicht verhältnismässig