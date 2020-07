Erhalt des Naturschutzgebietes – Biber «renaturiert» Lobsigensee Der Biber hat das Gebiet um den Lobsigensee in Seedorf zu einem Paradies für Flora und Fauna gemacht. Nun kümmert sich der Kanton um dessen Schutz. Simone Lippuner

Inmitten von Feld- und Ackerland ist in Seedorf ein Naturparadies entstanden. Hinten rechts neben dem Lobsigensee ist die überflutete Fläche sichtbar. Foto: Nicole Philipp

Es gab Zeiten, da war es eine Option, den Lobsigensee zuzuschütten und darauf Rüben anzupflanzen. Denn niemand wusste so recht, was anfangen mit diesem kleinen Gewässer in Seedorf, gelegen inmitten von Kartoffel- und Weizenfeldern. Zu viele Interessen prallten hier aufeinander, als dass eine tragfähige Lösung in Sichtweite schien. Die Landwirte wollen das Land, die Archäologen die Überreste der Pfahlbauersiedlung auf dem Seegrund, die Naturschützer wollen den See erhalten und der Biber will in einem natürlichen Umfeld leben.