Standpunkt zu den Fahrenden – Der Kanton ist mit seiner Strategie gescheitert Dass die Fahrenden nur mit dem Goodwill der Gemeinden zu einem Halteort kommen, ist falsch. Regierungsrätin Evi Allemann muss in dieser Frage aktiver werden. Meinung Stephan Künzi

Ende einer Odyssee: Weil der Kanton im Raum Biel keinen provisorischen Platz anbieten kann, strandeten die Fahrenden Anfang Woche in Lengnau. Foto: Peter Samuel Jaggi (Bieler Tagblatt)

Schlechter als dieses Jahr hätte die Saison der Fahrenden kaum beginnen können. Schon länger zeichnet sich ab, dass die Gruppen auf der Suche nach Arbeit und Verdienst immer etwas früher von Frankreich her in die Schweiz einreisen. Als EU-Bürger, die von der Personenfreizügigkeit profitieren, können sie das meist problemlos tun, und dann stranden sie oft erst mal im Berner Seeland.

Doch was tut der Kanton Bern? Er diskutiert und debattiert, wo er die ausländischen Fahrenden unterbringen könnte. So zieht Woche für Woche ins Land, ohne dass der Dialog mit den Gemeinden rund um Biel fruchten würde. Der 1. April, an dem es in der Regel definitiv losgeht, ist längst verstrichen, doch ein provisorischer Platz ist nach wie vor nicht in Sicht. Das heisst, eigentlich sollten es gar deren zwei sein, so hat es der Kanton für die Zeit bis zur Inbetriebnahme des fixen Transitplatzes in Wileroltigen versprochen.