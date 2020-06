Illegaler Biketrail im Seeland – «Der Kanton hat unverhältnismässig reagiert» Am Jäissberg kam es auf einem illegalen Biketrail zu einem Unfall. Der Kanton Bern als Waldeigentümer griff daraufhin rigoros durch. Simone Lippuner

Sabrina Waefler wohnt direkt beim ehemaligen Biketrail und ist empört über die vehemente Reaktion des Staatsforstbetriebs. Foto: Raphael Moser

Es ist ein Bild der Verwüstung. Berge von Schutt und Schlamm, gefällte Bäume, zersägte Stämme, umgeknickte Jungbäume. Als wäre ein Sturmtief über den Wald gefegt. Der anhaltende Regen macht das steile Gelände im Herrenwald am Jäissberg zusätzlich rutschig und kaum begehbar. Es ist an seinem Anfang und Ende mit Holzzäunen abgesperrt, eine unmissverständliche Botschaft ist daran befestigt: «Ride on – aber nicht hier.»