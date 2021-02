Härtefallhilfe aufgestockt – Der Kanton Bern muss weit mehr Geld beisteuern, als ihm lieb ist 10 Milliarden: Der Topf zur Unterstützung von wirtschaftlich angeschlagenen Betrieben ist neu doppelt so gross. Am Kostenteiler mag der Bund allerdings nicht rütteln. Chantal Desbiolles

Den Mitarbeitenden der Hotline für Fragen zur Eingabe der Härtefallgesuche geht auch in den nächsten Wochen die Arbeit nicht aus. Foto: Christian Pfander

Von fünf auf zehn Milliarden Franken erhöht der Bund die Hilfen für Härtefälle in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Sechs Milliarden davon sind für kleinere und mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu fünf Millionen Franken vorgesehen.

70 Prozent, also 4,2 Milliarden Franken, übernimmt der Bund, die Kantone müssen die restlichen 30 Prozent tragen. Mit dieser Beteiligung ist der Kanton Bern nicht einverstanden: Der Schlüssel von 80 Prozent Bund und 20 Prozent Kantone sei für die erste Aufstockung von zusätzlich 2,5 Milliarden Franken «knapp akzeptabel», schrieb die Berner Regierung in ihrer Stellungnahme. Bei der jetzt beschlossenen Verdoppelung der Unterstützung hält sie nur die vollständige Übernahme der Finanzierung durch den Bund für «sachgerecht». Diese Forderung wird also nicht erfüllt.