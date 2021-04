Impfkampagne bis im August – Der Kanton Bern muss sein Impfziel nach hinten verschieben Erstmals in der laufenden Impfkampagne wurden an einem Tag über 7000 Bernerinnen und Berner geimpft. Für die meisten geht das lange Warten aber weiter. Quentin Schlapbach

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg spricht mit Journalisten nach einem Besuch im Impfzentrum Burgdorf. Ab Mai soll in diesen Zentren auch an den Wochenenden geimpft werden. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Wann bin ich endlich an der Reihe? Diese Frage stellen sich derzeit viele Bernerinnen und Berner. Über 400’000 haben sich seit Anfang Jahr auf der Website des Kantons Bern zur Impfung registriert. Aber erst gut 125’000 von ihnen haben in der Zwischenzeit zumindest eine erste Dosis erhalten. Das Problem ist allseits bekannt: Der Impfstoff, welcher uns vor dem Coronavirus schützen soll, ist nach wie vor knapp.

Die gute Nachricht ist aber, dass die Kadenz in den kommenden Tagen und Wochen deutlich erhöht werden soll. An einer Pressekonferenz skizzierte Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP), wie sich seine Gesundheitsdirektion das vorstellt. «Das Ziel ist, dass in den Impfzentren mindestens 10’000 Personen pro Tag geimpft werden können», so Schnegg. In dieser Woche wurde mit 7101 Impfungen an einem Tag bereits eine neue Bestmarke gesetzt.

Die volle Kadenz wird aber voraussichtlich erst im Mai erreicht werden. Spätestens dann sollen die neun bereits bestehenden Impfzentren im Kanton Bern auch an den Wochenenden offen haben. In diesen Zentren wird der Grossteil der Leute immunisiert werden – aber auch Hausärzte, Apotheken und mobile Impfteams sollen unterstützen. Ein neues Impfzentrum soll zudem im Mai auf dem Berner Expo-Gelände seine Tore öffnen. Hier können an Spitzentagen bis zu 3500 Impfungen verabreicht werden. «Das grosse Impfen kann also beginnen», gibt sich Schnegg zuversichtlich.

Kommt genügend Stoff?

Trotz dieser Anstrengungen kann das vorgegebene Ziel von Bundesrat Alain Berset zumindest im Kanton Bern voraussichtlich nicht ganz eingehalten werden. Berset stellte kürzlich in Aussicht, dass bis Ende Juni alle Impfwilligen zumindest eine erste Dosis erhalten haben werden. Die Verantwortlichen im Kanton Bern rechnen allerdings damit, dass sich die Kampagne noch bis in den August hinziehen wird.

Der Berner Impfchef Gregor Kaczala begründet dies damit, dass weiterhin gewisse Unsicherheiten bei den Lieferungen bestehen. Während der Hersteller Pfizer/Biontech in jüngster Zeit sehr zuverlässig lieferte, gab es beim zweiten Schweizer Grosslieferanten Moderna immer wieder gewisse Probleme. Unklar bleibt weiterhin, ob der Impfstoff von AstraZeneca noch hinzukommen wird. Die Arzneibehörde Swissmedic wartet seit Wochen auf weitere Testergebnisse des Herstellers – die Zulassung ist also noch nicht da.

Probleme beim Anmelden

Erste Erfolge der Impfkampagne beginnen sich im Kanton Bern aber bereits abzuzeichnen. Der Grossteil der besonders vulnerablen Personen hat bis heute bereits mindestens eine Spritze erhalten. Trotz der anhaltend hohen Fallzahlen – in der letzten Woche stecken sich täglich rund 150 Bernerinnen und Berner mit dem Virus an – ging die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid deshalb weiter zurück. Mittlerweile sterben weniger als 5 Personen pro Woche. Anfang Jahr war das noch der Tagesschnitt.

Wenn bald auch Personen mit chronischen Krankheiten zur Impfung zugelassen werden, könnte diese Zahl weiter sinken. Ende April sollen diese Impfgruppen D und E dran sein. Mit den Impfgruppen A und B ist man im Kanton Bern schon fast fertig, viele der Impfgruppe C – 65- bis 74-Jährige – warten aber weiterhin auf einen Termin. Im Internet sind die neu aufgeschalteten Termine jeweils innert wenigen Stunden weg. Wer telefonisch buchen will, wartet oft vergebens in der Leitung. Die Verantwortlichen der Impfkampagne gelobten aber an der Pressekonferenz, dass sie die Anmeldung in Zukunft weiter verbessern wollen.

Vor einer dritten Welle

Wie viel Schaden das Virus bis zum Abschluss der Impfkampagne noch anrichten kann, hängt stark von der Entwicklung der kommenden Tage ab. «Die Fallzahlen lassen darauf schliessen, dass wir uns am Anfang einer dritten Welle befinden», so Schnegg. Er ruft die Bevölkerung deshalb dazu auf, sich weiterhin an die Hygiene- und Distanzmassnahmen zu halten und trotz der wärmer werdenden Temperaturen kühlen Kopf zu bewahren.

Die fortschreitende Impfkampagne ist aber zumindest ein Licht am Horizont, dass Ende Sommer der gröbste Teil dieser Pandemie vorbei sein wird.

Test-Offensive an Berner Schulen Infos einblenden Neben Pierre Alain Schnegg informierte am Freitag auch Bildungsdirektorin Christine Häsler über die Corona-Situation im Kanton Bern. Konkret geht es um die neue Test-Offensive an den Berner Schulen. In einem ersten Pilotversuch Anfang April nahmen sechs Schulen mit insgesamt 24 Klassen teil. Die Massentests sind freiwillig, wobei bisher rund 70 bis 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler mitmachten. Mit einem Proberöhrchen entnehmen sie sich Speichel, der anschliessend in einem Labor in Münsingen analysiert wird. Statt jeden Test einzeln auszuwerten, werden bis zu zehn Proben zusammengenommen. Fällt in diesem Pool ein Ergebnis positiv aus, müssen sich die betroffenen Kinder oder Jugendlichen noch einmal einzeln testen lassen. Beim Pilotversuch fiel aber bisher nur eine einzige Pool-Testung positiv aus. Ab Mai sollen diese Tests in allen Berner Schulen durchgeführt werden, welche dieses Angebot nützen wollen – und zwar wöchentlich. Durch diese Massentests sollen Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden. Laut der Gesundheitsdirektion sind 75 Prozent der Ausbrüche im Kanton Bern – das heisst Infektionsereignisse, bei denen eine Person gleich mehrere Personen ansteckt – auf Schulklassen zurückzuführen. Für die Massentest-Aktion will der Kanton Bern bis im Herbst rund eine Million Franken ausgeben. Dieses Geld reicht für rund 170’000 Tests. (qsc)

