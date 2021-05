Zusammenfassung: Kanton Bern lässt fünf Grossanlässe versuchsweise im Sommer zu

Regierungsrat Philippe Müller und Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg informierten am Freitag über den Start der grossflächigen Impfkampagne und ein Pilotprojekt zur Durchführung von Grossanlässen. Foto: Franziska Rothenbühler

Im Kanton Bern beginnt nach langem Warten die Massenimpfung der breiten Bevölkerung. Und an fünf Veranstaltungen wird getestet, ob und wie Grossanlässe wieder möglich sein sollen.

Das Coronavirus ist zwar nicht besiegt. Die Bernerinnen und Berner können sich aber vorsichtig auf allmähliche Lockerungen freuen - dank der nun möglichen Impfungen für die breite Bevölkerung. So kündigte Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg (SVP) am Freitag an, der Kanton werde vorab testweise fünf grössere Veranstaltungen durchführen lassen.

Es werde je ein Anlass aus den Bereichen Profisport, Amateursport, Kultur, Party und Wirtschaft sein. Konkret sollen die Schweizer Meisterschaft in Leichtathletik in Langenthal, das 25-Jahr-Jubiläum des FC Gerzensee, ein (nicht genannter) Event im kulturellen Bereich, eine Party sowie das Wirtschaftstreffen Startup-Days in Bern mit einem grösseren Publikum stattfinden dürfen.

Bis zu 600 Teilnehmende

Zugelassen werden sollen jeweils 300 bis 600 Teilnehmende, sagte Schnegg an einer Medienkonferenz im Berner Rathaus. Bei den Pilotprojekten soll vor allem erforscht werden, wie sich grössere Menschenmengen künftig verhalten dürfen und müssen, damit solche Veranstaltungen stattfinden können und nicht zu Superspreader-Events werden.

Mit den Pilotprojekten folge der Kanton den Vorschlägen des Bundesrates, wonach zuerst solche Erfahrungen gesammelt werden sollen, bevor Lockerungsschritte in diese Richtung beschlossen werden können.

Schnegg warnte aber, «wir müssen alle darauf achten, dass wir dem Virus keine Chance geben». Die Distanz- und Schutzmassnahmen müssten weiter eingehalten werden.

9 positive Fälle an Schulen

Auch die Tests seien weiterhin grossflächig und regelmässig nötig, um Träger des Virus ausfindig zu machen, bevor es zu Ansteckungen komme. Das gilt auch für die diese Woche gestarteten breiten Tests an den Schulen.

In der ersten Woche wurden neun Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt nahmen rund 80'000 Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und weiteres Schulpersonal an den Tests teil. Generell sinken die Fallzahlen. Der letzten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 wurde am 1. Mai festgestellt. Die Impfungen zeigen Wirkung, wie Schnegg sagte.

Von den Risikogruppen sind inzwischen die meisten Impfwilligen geimpft. Von den angemeldeten Vulnerablen seien 70 bis 90 Prozent geimpft worden, sagte Schnegg. Wie viele Impfverweigerer es in diesen Gruppen gebe, dazu konnte er keine Zahlen nennen. Aber auch in den verschiedenen Institutionen seien die Impfquoten sehr hoch. Von Heim zu Heim variiere die Zahl ebenfalls zwischen 70 und 90 Prozent.

700’000 Impfdosen erwartet

Weil die Risikopersonen weitgehend geimpft sind, können nun die nächsten Impfdosen für alle über 16 Jahre bereitgestellt werden. Es werde nun rasch vorwärts gehen können, sagte Schnegg. Der Kanton Bern erwarte im Mai rund 200'000 Moderna- und 50'000 Pfizer-Biontech-Dosen. Im Juni sollen 300'000 und im Juli mindestens 150'000 Dosen eintreffen.

Um diese Impfdosen rasch verabreichen zu können, eröffnet der Kanton nächsten Montag in der alten Festhalle auf dem Bernexpo-Gelände in Bern sein zehntes Impfzentrum. Hier werden bis zu 5000 zusätzliche Impfungen pro Tag verabreicht werden können.

Grössere Betriebe haben sodann die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden im Impfzentrum auf dem Bernexpo-Gelände über einen separaten Zugang impfen zu lassen. Denn die Impfungen direkt in den Betrieben sind weniger gefragt als erhofft und organisatorisch sehr aufwändig. Das bedeute aber nicht das Ende der betrieblichen Impfungen, sagte der bernische Impfchef Gregor Kaczala.

Bislang 14 Prozent geimpft

Ab 17. Mai wird zudem der vom Test- zum Impftruck umfunktionierte Lastwagen in abgelegene Gemeinden fahren, um bis zu 500 Dosen pro Tag zu verimpfen. Eine zentrale Rolle in der benötigten Logistik spielt die Kantonspolizei. Sie habe die Projektleitung für das Impfzentrum bei der Bernexpo inne und sei unter anderem auch verantwortlich für die Umfunktionierung vom Test- zum Impftruck, sagte Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP).

Bis Freitagmittag konnten im Kanton Bern total rund 130'000 Menschen vollständig geimpft werden. Das sind 14 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren. Damit liege der Kanton Bern über dem schweizerischen Durchschnitt, sagte Kaczala. Mit Blick auf die Herdenimmunität deutete er an, dass der Kanton diesem Ziel näher kommt. Kurzum seien bereits 60 Prozent der bernischen Bevölkerung im Impfsystem registriert.

Neu impfen auch Apotheken

Die Impfoffensive wird über die kantonalen Zentren hinaus ausgeweitet. Seit letztem Monat impfen auch Hausärztinnen und Hausärzte in rund 300 Praxen. Ab nächster Woche kommen rund 100 Apotheken hinzu. Die Termine werden direkt von den Hausärztinnen und Apothekern vergeben; eine vorgängige Registrierung über die Applikation vacme ist aber nötig. Darauf erfolgt aber keine automatische Terminzuteilung.

Wer geimpft worden ist, erhält momentan ein Zertifikat ausgestellt. Auf Wunsch kann die Impfung auch im Impfausweis eingetragen werden. Impfchef Kaczala konnte aber nicht sagen, ob diese Nachweise ausreichen, damit man ins Ausland reisen kann und dort nicht in Quarantäne muss. Denn die internationale Gemeinschaft hat sich noch nicht auf einen Standard festlegen können. (jw)