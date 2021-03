Ein neues Naturschutzgebiet – Der Kanton Bern hinkt hinterher Die Solothurner Seite des Inkwilersees ist es schon seit 1949. Nun soll auch die Berner Seite unter Schutz gestellt werden. Sebastian Weber

Für den Inkwilersee sollen bald neue Schutzbestimmungen gelten. Archivfoto: Thomas Peter

Diese Meldung lässt aufhorchen: Der Kanton Bern will den Inkwilersee zum Naturschutzgebiet erklären – aktuell liegen die Pläne öffentlich auf. Doch geniesst der See nicht schon längst diesen Status? Jein. Tatsächlich ist nur die westliche Seehälfte, die auf dem Gemeindegebiet von Bolken SO liegt, als Naturreservat geschützt. Und das schon seit 1949.

Der Inkwilersee befindet sich auf der Grenze der Kantone Solothurn und Bern. Die östliche Hälfte auf dem Gemeindegebiet von Inkwil wurde bis heute nie unter Schutz gestellt. Einzig der Ufergürtel des Sees ist auf beiden Seiten bundesrechtlich geschützt.