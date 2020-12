Leserreaktionen – «Der Kanton Bern hätte auch nachziehen sollen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Einkaufstourismus in die Stadt Bern.

Volle Geschäfte in der Bern: Viele Menschen aus der Romandie kaufen hier ein, während in ihren Kantonen ein Lockdown herrscht. Foto: Raphael Moser

Zu «Lassen uns lieber auf weitere Einschränkungen ein»

Es ist doch Wischiwaschi, was da alles beschlossen oder nicht beschlossen wird. Als die welschen Kantone den Lockdown angeordnet haben, hätte der Kanton Bern auch nachziehen sollen. Dann wären die Welschen nicht scharenweise in den angrenzenden Kanton gekommen, um hier einzukaufen und in Restaurants zu essen. Nun lobt man ebendiese Kantone und hier steigen die Zahlen wieder extrem. Man muss nicht studiert haben, um zu wissen, wer uns dazu verholfen hat. Anne Solenberger Niederwangen

Zu «Kinder haben Mühe, die Regeln zu akzeptieren»

Es ist bedenklich für unsere Gesellschaft, dass jährlich 91 000 Franken Steuergelder für Schulsozialarbeit verwendet werden sollen, um nicht erzogenen Kindern zu erklären, dass es im Leben Regeln gibt, die für alle gelten. Anstand und Respekt kann man nicht im Internet lernen, das sind auch heute noch Aufgaben der Eltern! Ernst Ruch, Sumiswald

Zu den Corona-Massnahmen

Mit zunehmendem Unverständnis stellen die Spitex-Organisationen fest, dass sie bei der Bewältigung der Coronakrise aussen vor gelassen werden. Unsere Mitarbeitenden könnten zum Beispiel gut Schnelltests und Impfungen an älteren und weniger mobilen Personen abseits der städtischen Zentren durchführen. Es wäre doch zielführender, solche Risikopersonen zu Hause zu testen und zu impfen, statt sie mit dem ÖV und entsprechendem Ansteckungsrisiko zu den städtischen Test- und Impfzentren fahren zu lassen. Die Spitexen pflegen und betreuen viele Menschen zu Hause und könnten ihren Beitrag auch bei den Coronamassnahmen leisten. Pierre Alain Schnegg (SVP) wird aufgefordert, die Spitex einzubinden und nicht nur auf neue teure Einrichtungen zu setzen. Urs Eymann, Präsident Spitex Region Konolfingen

Zu «Kein Storchennest ohne Baubewilligung»

Der Artikel sprengt jede Vernunft. Da wird der Storch mit dem Biber verglichen. Da behauptet ein Beamter «Das Storchennest (sprich die Störche) dienen der Landwirtschaft nicht». Diesen Beamten müsste man schnellstens an die Vogelwarte Sempach zur Weiterbildung schicken. Störche fressen massenhaft Mäuse und vermindern so die Mäuseplage in der Landwirtschaft. Gleichzeitig wird behauptet, Störche könnten Nistmaterial und Kot verlieren und dadurch dem Menschen Schaden zufügen. Wie viele Menschen sind dadurch ums Leben gekommen? Das sind schwachsinnige Begründungen. Wo ist da die Politik, welche zum Rechten schauen müsste? Hans König, Häusernmoos