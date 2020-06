Debatte über Corona-Politik – Der Kanton Bern darf 2020 einmalig Schulden machen Der Grosse Rat befand am Mittwoch über die Corona-Notverordnungen des Regierungsrats. Heiss diskutiert wurde vor allem die Lockerung der Schuldenbremse. Quentin Schlapbach

Finanzdirektorin Beatrice Simon fuhr in der Berner Expo-Halle einen Sieg ein. Das Parlament folgte dem Regierungsrat, die Schuldenbremse wird temporär gelockert. Foto: Keystone

Der 19. März 2020 wird als denkwürdiger Tag in die Berner Historie eingehen. Sichtlich angespannt und mitgenommen traten der damalige Regierungsratspräsident Christoph Ammann (SP) und Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) an diesem Donnerstagnachmittag gemeinsam vor die Medien. Mit dramatischen Worten verkündeten sie im Rathaus, dass im Kanton Bern per sofort mit Notrecht regiert werde.

Auf dem Amt für Arbeitslosenversicherung trafen in jenen Tagen fast im Minutentakt neue Kurzarbeitsgesuche ein, die Berner Gassen waren wie leer gefegt, in den Supermärkten fehlte es über Nacht plötzlich überall an Toilettenpapier. Es war der High Noon der Corona-Krise, Teile der Wirtschaft drohten wegen des Quasi-Lockdown zu erodieren, die öffentliche Hand sah sich zum Handeln gezwungen.

Die kantonale Nothilfe

Insgesamt sechs Notverordnungen erliess die Berner Regierung seit dem Ausbruch der Krise. Die Beschlüsse sollten die bereits durch den Bundesrat ergriffenen Massnahmen sinnvoll ergänzen. Von manchen Regelungen profitierte die gesamte Berner Bevölkerung, manche halfen bloss einer kleinen Randgruppe. Hier eine Übersicht über die wichtigsten vom Regierungsrat getroffenen Massnahmen während der Corona-Krise:

Stundung (keine Mahnungen oder Betreibungen möglich) sämtlicher Steuern und Gebühren bis zum 30. Juni

Stundungen für Private bis zum 30. Juni, die für kantonale Grundstücke oder Gebäude Miet-, Pacht- oder Baurechtszinse schulden

Zinslose Darlehen für Listenspitäler, Spitex-Organisationen sowie Institutionen aus dem Behindertenbereich

Auffangen von Ertragsausfällen für Spitäler, die Corona-bedingt entstanden sind

Stundung der Beherbergungsabgaben für den gesamten Berner Tourismus bis Ende 2020

Nothilfe für die Kindertagesstätten und Tagesfamilienorganisationen in der Höhe von 13 Millionen Franken

Ausweitung der Wirtschaftsförderung

Streichung der Alkoholabgabe 2020 für Gastronomiebetriebe

Soforthilfen für die Berner Kulturbranche sowie Sportvereine

Weitere Auszahlung der Vermarktungsbeiträge für Schlachtviehmärkte, obwohl diese gar nicht mehr stattfinden konnten

Heute Mittwoch konnte der Grosse Rat nun endlich über diese Beschlüsse befinden. Zwar wurde er dabei weitgehend vor vollendete Tatsachen gestellt, weil die meisten Verordnungen schon längst umgesetzt sind. Dennoch vermittelte die Debatte darüber gewissermassen eine Rückkehr zum demokratischen Alltag.

Nicht ganz überraschend trug das Parlament die beschlossenen Massnahmen des Regierungsrats ohne langes Federlesen mit – viel Lob, wenig Kritik. So wirklich umstritten war bloss ein Punkt in der Corona-Politik der Regierung, «das Filetstück dieser Notverordnung», wie Ueli Egger (SP, Hünibach) Artikel 12 in der «Verordnung über Sofortmassnahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise» nannte: die Lockerung der Schuldenbremse.

Das Loch in der Kasse

Die ergriffenen Massnahmen in den letzten Wochen werden den Kanton Bern teuer zu stehen kommen, so viel ist klar. Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) gab am letzten Freitag bekannt, dass sie 2020 mit Corona-bedingten Mehrkosten von 450 bis 550 Millionen Franken rechnet. Das bedeutet , dass der Kanton dieses Jahr nicht wie budgetiert mit einem Überschuss von 200 Millionen Franken abschliessen dürfte, sondern mit einem tiefroten Minus von 300 Millionen Franken.

Aufgrund der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse wäre der Kanton damit eigentlich gezwungen, diesen Verlust innerhalb von nur vier Jahren zu kompensieren – ein schwieriges Unterfangen, da ist man sich von SP bis SVP mehr oder weniger einig. Der Regierungsrat gab sich in seiner Notverordnung deshalb einen zusätzlichen Spielraum. Zwar soll die Schuldenbremse für das Jahr 2020 nicht komplett aufgehoben werden, aber die Kosten zur Bewältigung der Corona-Krise sollen nicht berücksichtigt werden. «Es ist eine Lockerung, keine Aussetzung», hielt Beatrice Simon fest.

Regierung setzt sich durch

FDP und SVP waren mit diesem Vorgehen des Regierungsrats überhaupt nicht einverstanden. «Die Aufhebung der Schuldenbremse ist verfassungswidrig», sagte etwa Adrian Haas (FDP, Bern). Raphael Lanz (SVP, Thun) fügte an, dass es zum heutigen Zeitpunkt noch viel zu früh sei, um über allfällige Schulden zu befinden. «Wir wissen noch nicht einmal, ob es denn ein Defizit geben wird», so Lanz.

In der vorberatenden Finanzkommission hatten die Argumente von FDP und SVP noch eine knappe Mehrheit gefunden. Während der Ratsdebatte zeichnete sich aber zunehmend ab, dass das Pendel umschlagen dürfte. Die BDP stellte sich geschlossen hinter ihre Finanzdirektorin. «Wollen wir wirklich mit einem Sparpaket in die nächsten Wahlen gehen?», fragte Peter Gerber (BDP, Schüpfen) seine bürgerlichen Ratskollegen rhetorisch. Auch die Grünliberalen trugen den Entscheid der Regierung mit. Rechtliche Vorbehalte dürften dabei keine Rolle spielen, so Michael Köpfli (GLP, Wohlen b. Bern). «Wir sind Politiker und keine Richter», argumentierte der Fraktionspräsident der GLP.

Bei der Ratslinken ist man bekanntlich ohnehin skeptisch gegenüber einem rigiden Finanzregime. «Die aktuelle Schuldenbremse bremst den Kanton Bern», lautete das Fazit von Natalie Imboden (Grüne, Bern). Und als auch noch die EVP bekannt gab, dass eine Mehrheit ihrer Fraktion für eine temporäre Lockerung der Schuldenbremse ist, war der Fall klar. Mit 84 zu 63 Stimmen wurde der Entscheid der Regierung schliesslich mitgetragen. Die Corona-bedingten Mehrausgaben von voraussichtlich rund 500 Millionen Franken fliessen somit nicht in die Schuldenbremse ein.