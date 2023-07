Tempo 30 in Steffisburg – Der Kampf ums Tempolimit ist endgültig lanciert Jetzt hat auch die SVP Steffisburg beim Gemeinderat eine Petition eingereicht. Mehr als 2700 Unterzeichnende wollen explizit kein Tempo 30 auf den Strassen im Dorf. Marco Zysset

Die SVP-Vertreter (v.l.) Hans Rudolf Maurer, Thomas Winkler und Hans Rudolf Marti übergeben die Unterschriften gegen die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in Steffisburg an Gemeindepräsident Reto Jakob (SVP, 2.v.r) und Gemeindeschreiber Rolf Zeller. Foto: Marco Zysset

«Kein Tempo 30 auf Verkehrsachsen und Durchfahrtsstrassen in Steffisburg!» Das fordert die örtliche SVP zusammen mit mehr als 2700 Mitunterzeichnenden aus der Region in einer Petition, die der Gemeindepräsident am Mittwochmorgen vor dem Gemeindehaus in Empfang genommen hat. «Die linke Forderung nach einer flächendeckenden Einführung von Tempo 30 im ganzen Gemeindegebiet können wir nicht einfach so stehen lassen», sagte Parteipräsident Hans Rudolf Marti bei der Übergabe der Unterschriften. Er betonte, dass das Anliegen breit abgestützt sei, und erwähnte Gewerbetreibende, Spitex-Angestellte, Rettungskräfte oder Töfffahrerinnen und Töfffahrer, die auf der Schallenberg-Strecke unterwegs sind.