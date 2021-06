Schweiz vor dem Entscheidungsspiel – Der Kampf um drei Punkte und neuen Goodwill Coach Petkovic verspricht in einem offenen Brief, dass sie alle im letzten Gruppenspiel gegen die Türkei wieder anders auftreten werden. Thomas Schifferle Baku

Die Schweizer Nationalmannschaft bereitet sich in Baku auf die Partie gegen die Türkei vor. Foto: Toto Marti (Blick/Freshfocus)

Da sitzt Vladimir Petkovic, geschützt vor der Öffentlichkeit durch eine Video-Konferenz. Und er sagt: «Das Wichtigste ist, dass wir alles geben.»

Es ist Samstagabend in Baku, diesem Schicksalsort des Schweizer Fussballs. Vor 25 Jahren fing die Nationalmannschaft zum Start in eine WM-Qualifikation eine monumentale Niederlage ein. Für Rolf Fringer war es gleich der Anfang vom Ende als ihr Coach. Erst acht Tage ist es her, dass sich die aktuelle Generation hier bei der EM in die Bredouille gebracht hat. Nur 1:1 spielte sie im ausladenden Olympiastadion gegen Wales. Angesichts des Spielverlaufs und der Harmlosigkeit des Gegners waren das zwei verlorene Punkte.