Streit ums Kunsthaus Zürich – Der Kampf um dieses Monet-Bild erklärt die Bührle-Debatte

Streit um Bührle-Sammlung Künstlerin setzt Kunsthaus unter Druck – Mauch zeigt sich gesprächsbereit

Die Schweizerin Miriam Cahn meldet sich in einem offenen Brief zum Streit um die Bührle-Sammlung zu Wort. Zürichs Stadtpräsidentin Corinne Mauch will sich zu einem späteren Zeitpunkt äussern.