Referendum in Langnau – Der Kampf gegen die Bärenplatz-Überbauung ist eröffnet Ab morgen will ein überparteiliches Komitee in Langnau Unterschriften sammeln. Die Gruppe findet, das geplante Wohn- und Geschäftshaus entwerte den historischen Dorfteil rund um den Bärenplatz. Susanne Graf

Es ist die Mächtigkeit des geplanten Hauptgebäudes, die ein Komitee dazu bewegt, Unterschriften zu sammeln. Visualisierung BHP Raumplan

Am Mittwoch ist in Langnau Märit. Viel Volk wird im Dorf unterwegs sein. Das macht sich eine Gruppe zunutze: Sie startet die Unterschriftensammlung für das Referendum gegen den Zonenplan am Bärenplatz. Laut einer Mitteilung habe sich übers Wochenende ad hoc ein überparteiliches Komitee gebildet. Es setzt sich zusammen aus dem SP-Parlamentarier Renato Giacometti, Danielle Lemann, die einst ebenfalls für die SP im Grossen Gemeinderat sass, sowie Viktor Kambli und Andres Schuler.