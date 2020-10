In Langnau – Der kalte Markt ist abgesagt Am 4. November hätten die Händler ihre Waren im Dorf feilgeboten. Doch nun hat sich die Gemeinde gegen eine Durchführung entschieden – wegen der steigenden Infektionszahlen.

Im Juli konnte der Jahrmarkt mit entsprechendem Schutzkonzept noch stattfinden.

Foto: Stefan Wermuth

Am Montag ging der Langnauer Gemeindepräsident Walter Sutter noch von der Durchführung des kalten Markts am 4. November aus. Doch nun hat die Gemeinde sich für eine Absage entschieden, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Zu diesem Entschluss sei man unter sorgfältigem Abwägen der verschiedenen Argumente und schweren Herzens gekommen.

«Das Gemeindeführungsorgan folgt der deutlichen Empfehlung, Kontakte womöglich zu reduzieren und alles zu unternehmen, um die Infektionszahlen wieder zu verringern», heisst es in der Mitteilung. Zudem hätte der Markt ohne Konsumationsmöglichkeiten stattfinden müssen. «Dies hätte sich sicher auch nicht positiv auf die Marktstimmung und den Marktbesuch ausgewirkt.»