YB-Frauen unterliegen Servette – Der K.o.-Schlag in der Nachspielzeit Die Bernerinnen verlieren ein intensives Spiel gegen Leader Servette 2:3. Der entscheidende Treffer fiel in letzter Sekunde. Fabian Aebischer

Servette bejubelt den Siegtreffer in der 94. Minute – die YB-Frauen sind bedient. Foto: Manuel Lopez

Es hätte ein Sieg für die Moral sein können. Die YB-Frauen rannten in der Nachspielzeit beim Stand von 2:2 nochmals an. Nadine Riesen zog alleine auf das Tor zu, scheiterte aber an Nati-Torhüterin Gaëlle Thalmann. Wenige Augenblicke später machte es Maeva Sarrasin auf der Gegenseite besser: Sie drückte den Ball in der 94. Minute über die Linie und sorgte damit für die vierte Pleite der YB-Frauen in Folge.

Die Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam, ist zweifellos bitter für die Bernerinnen, die gegen die an erster Position liegenden Genferinnen bereits in der Vorrunde wegen eines Treffers tief in der Nachspielzeit als Verliererinnen vom Platz mussten. «Wir haben erneut gezeigt, dass wir mit dem Leader auf Augenhöhe sind. Wir müssen einfach so weitermachen, dann kippt auch das Glück wieder auf unsere Seite», zeigt sich Trainer Charles Grütter zuversichtlich.

Ein Start nach Mass

Den YB-Frauen gelang ein Start nach Mass. In der 3. Minute spielte Laura Schreurs im Strafraum Courtney Strode frei, die den Ball zum 1:0 im Tor unterbrachte. Der Führungstreffer gab den Bernerinnen aber nicht die erhoffte Sicherheit nach den enttäuschenden Partien zuletzt. Der Tabellenerste aus der Westschweiz setzte die YB-Akteurinnen stets unter Bedrängnis und kam nach einer Viertelstunde zu einer Doppelchance. Goalie Saskia Bürki parierte.

Der Druck von Servette nahm in der Folge immer mehr zu. In der 37. Minute und nach einem Patzer im Aufbauspiel der Bernerinnen stocherte sich Amandine Soulard durch und erzielte den Ausgleich. Nur sechs Minuten später unterlief der YB-Verteidigung erneut ein folgenschwerer Fehler. Stürmerin Peiro Gimenez dankte und brachte den Gast noch vor der Pause in Führung.

Belohnung blieb aus

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Westschweizerinnen das Geschehen, ohne jedoch gefährlich vors Tor zu kommen. Die YB-Frauen hingegen hätten durch Chiara Messerli beinahe den Ausgleich erzielt. Für diesen sorgte eine Viertelstunde vor Ende dann Riesen. Die Flügelspielerin wurde von Laura Frey mustergültig bedient und verwertete zum 2:2. Wenig später bekundeten die Bernerinnen Glück, als der Ball aus fünf Metern an die Latte knallte. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse – und Servette setzte nach einer Ecke zum K.-o.-Schlag an.