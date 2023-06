Kasachisches Ölgeld im Berner Oberland – Der 24-jährige Student und das verlassene Millionenchalet Wegen einer Lappalie soll das 10’000 Quadratmeter grosse Anwesen Chalet Flora in Gstaad zwangsversteigert werden. Die Spuren seines Eigentümers führen nach Kasachstan. Quentin Schlapbach

Früher war das Chalet Flora ein Privatinternat, heute gehört es einem jungen Kasachen. Foto: Christian Pfander

Rot-weisse Absperrlatten säumen den Weg zum Chalet Flora. Die brüchige Fassade und die ungepflegte Umgebung deuten daraufhin, dass hier schon seit Monaten keiner mehr wohnt. Wenn nicht sogar seit Jahren.

Früher war das Chalet Flora bekannt als Schulinternat mit internationaler Kundschaft. Heute ist das 10’270 Quadratmeter grosse Grundstück in Privatbesitz. Ein Blick ins Grundbuch zeigt, dass das riesige Haus (303 Quadratmeter Gebäudefläche) seit 2020 einem heute 24-jährigen Mann aus Kasachstan gehört.

Dass Hausbesitzer ihre Liegenschaften ungenutzt herunterkommen lassen, ist grundsätzlich nichts Verbotenes. Niemand kann einen Eigentümer dazu zwingen, dass er in seiner Liegenschaft wohnt oder sie einer Mieterschaft für ein Entgelt zur Verfügung stellt.

Allerdings: Selbst wenn die Eigentümer das Haus gar nicht nützen, müssen sie für ein Minimum an Fixkosten aufkommen, die ein Immobilienbesitz in der Schweiz mit sich bringt. Und hier hat der junge Besitzer des Chalets Flora offenbar ein Problem.



Chalet kommt unter den Hammer

Laut einer Ende Mai publizierten Meldung im Berner Amtsblatt soll das Anwesen in Gstaad bald zwangsversteigert werden. Der Grund dafür ist eine vermeintliche Lappalie: Der Kasache hat die Jahresrechnung 2021 der Gebäudeversicherung Bern (GVB) bis heute nicht beglichen. Es geht um einen Betrag von 1913 Franken.

Die letzte Zahlungsfrist des Betreibungsamts Oberland ist laut Amtsblatt Anfang Juni ungenutzt verstrichen. Nun hat die GVB das Verwertungsbegehren eingereicht. An welchem Datum das Chalet unter den Hammer kommt, ist noch offen. «Aufgrund des kantonalen Datenschutzgesetzes können wir uns nicht zum konkreten Sachverhalt äussern», teilt GVB-Mediensprecher Tom Glanzmann mit. In allgemeiner Form führt er aus, dass es sich bei der sogenannten «Betreibung auf Pfandverwertung» um ein standardisiertes Vorgehen handelt, welches nur «äussert selten» zur Anwendung komme.

Auch die Aussenumgebung des Chalets Flora macht einen baufälligen Eindruck. Foto: Christian Pfander

Klar ist: Mit dem Erlös einer allfälligen Verwertung könnten die GVB-Rechnungen der nächsten 10’000 Jahre für diese Liegenschaft beglichen werden. Ein Anwesen dieser Grössenordnung an dieser exklusiven Lage ist im Berner Nobelkurort mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag wert.

Stellt sich die Frage: Wie kommt ein junger Mann aus Kasachstan überhaupt in den Besitz dieses prestigeträchtigen Hauses?

«Die Person ist nicht aktenkundig»

Wenn Nicht-EU/Efta-Angehörige in der Schweiz eine Liegenschaft kaufen wollen, sind sie dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterstellt. Dieses Gesetz – besser bekannt unter dem Schlagwort «Lex Koller» – soll reiche Ausländerinnen und Ausländer daran hindern, dass sie in der Schweiz nach Belieben Immobilien kaufen können. Das würde die Immobilienpreise noch mehr in die Höhe treiben.

Für Gesprächsstoff sorgte kürzlich der Fall des omanischen Zentralbankers Mohammed Saud Bahwan, der trotz der Gesetzgebung in Gstaad zum mehrfachen Chaletbesitzer werden konnte. Wie sich zeigt, hinderten die vordergründig strengen Regeln auch den 24-jährigen Kasachen nicht bei seinem Kauf.

«Die genannte Person ist bei uns nicht aktenkundig», sagt Michael Teuscher, Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises Obersimmental-Saanen (SVP). Wenn der Kasache tatsächlich der Lex Koller unterstellt wäre, hätte er bei ihm zwingend vorstellig werden müssen, bestätigt Teuscher. Sowohl die Fläche des Grundstücks als auch die Nettowohnfläche übertrifft die im Gesetz festgeschriebenen Maximalflächen um ein Vielfaches.

Das heisst im Umkehrschluss: Der Mann besitzt in der Schweiz eine gültige Niederlassungsbewilligung (also einen C-Ausweis), womit er auf dem Immobilienmarkt Einheimischen gleichgestellt ist. Das bedingt aber, dass er auch seinen Lebensmittelpunkt hier hat – so steht es im Ausländer- und Integrationsgesetz. Wie Recherchen zeigen, ist allerdings mehr als fraglich, ob der Mann diese Voraussetzungen tatsächlich erfüllt.

Der Job in Astana

Die letzte gemeldete Wohnadresse des Kasachen ist ein Apartment in einem Wohnblock in der amerikanischen Universitätsstadt Providence, wo die renommierte Brown University beheimatet ist. Laut seinem Linkedin-Profil hat er zwischen 2017 und 2020 dort auch tatsächlich studiert.

Danach zog es den Mann offenbar weiter an die Eliteuniversität Yale im Bundesstaat Connecticut. In den letzten fünf Jahren verfolgte er neben seinem Studium zudem mehrere berufliche Tätigkeiten – allesamt in Kasachstan. Der letzte Eintrag mit Schweiz-Bezug ist gemäss dem Businessnetzwerk ein Studienaufenthalt am Eliteinternat Le Rosey von 2010 bis 2016.

Im Eliteinternat Le Rosey – im Bild ein Teil der Winter-Residenz in Gstaad – ging der Kasache zur Schule. Foto: Christian Pfander

Haben die Behörden bei der Vergabe der Niederlassungsbewilligung nicht richtig hingeschaut? Wie immer bei solchen Fragen mauern die zuständigen Amtsstellen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfe man nicht bekannt geben, wie der Aufenthaltsstatus dieser Person geregelt sei, teilt das Amt für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern auf Anfrage mit.

Eine mögliche Erklärung, wie man als 24-jähriger Student aus Kasachstan an ein Chalet in Gstaad kommt, liefert aber wiederum das Linkedin-Profil. Eine der beruflichen Tätigkeiten des Mannes fällt speziell ins Auge. Es ist eine Stelle als Projektmanager bei einem Infrastrukturunternehmen in der kasachischen Hauptstadt Astana. Der Geschäftsführer dieser Firma ist der Vater des 24-jährigen Kasachen. Und der hat seit Jahren enge Beziehungen zur Schweiz, insbesondere zum Genfer Rohstoffhandel Vitol. Um diese Verstrickungen besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die jüngere Geschichte der ehemaligen Sowjetrepublik.



Ein Leak und seine Folgen

Von 2014 bis 2016 erschütterte ein Datenleak das Land Kasachstan. Auf einer Website im Internet wurden laufend gehackte E-Mails und Dokumente aus den Mailboxen von hohen kasachischen Beamten publiziert. Die Authentizität dieser sogenannten «KazakhLeaks» bestätigten die Behörden gleich selbst, indem sie sich als Opfer eines «massiven Hackerangriffs» ausgaben.

Die geleakten Dokumente warfen auch ein Schlaglicht auf die engen Beziehungen von Schweizer Amtsträgerinnen und Exponenten mit der kasachischen Machtelite. So wurde etwa publik, dass ein von der Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder eingereichter Vorstoss im Parlament in Kasachstan umformuliert und überarbeitet wurde. Sie selbst habe davon nichts gewusst, sagte Markwalder später. Auch wurde bekannt, dass Ex-Botschafter Thomas Borer bei den Schweizer Behörden für eine Auslieferung des kasachischen Oligarchen Wiktor Chrapunow lobbyierte, dem die Regierung in Astana Veruntreuung vorwarf.

Die Nichtregierungsorganisation Public Eye, ehemals Erklärung von Bern, schaffte anhand der geleakten Dokumente auch Transparenz über die engen Verstrickungen zwischen dem Genfer Rohstoffhändler Vitol und der kasachischen Regierung. In diesen Recherchen tauchte auch der Name des Vaters des 24-jährigen Kasachen auf. Wie Dokumente zeigen, hat dessen Familie in Gstaad schon vor mehr als zehn Jahren Fuss gefasst.

Das zweite Chalet

Sechs Autominuten vom Chalet Flora entfernt liegt ein Chalet im Ortsteil Grund bei Gstaad. Laut Kaufvertrag, der im Rahmen der «KazakhLeaks» auftauchte und der dieser Zeitung vorliegt, wechselte die Liegenschaft im August 2013 für 14,4 Millionen Franken den Besitzer.

Die eine Wohnung kaufte die heute 46-jährige Mutter des 24-jährigen Kasachen, die andere sein Grossvater – so konnten die Lex-Koller-Richtlinien eingehalten werden. Dies zeigen zwei Entscheide aus dem Jahr 2013, welche dieser Zeitung ebenfalls vorliegen. Dass die Familie über das nötige Kleingeld für den Hauskauf verfügt, zeigen die Recherchen von Public Eye. Laut den geleakten E-Mails gehörten sie zum engsten Machtzirkel von Timur Kulibajew, der das Ölgeschäft des rohstoffreichen Landes managt und zudem der Schwiegersohn des kasachischen Ex-Präsidenten Nursultan Nasarbajew ist.

Auch Timur Kulibajew und Dinara Kulibajewa, die Tochter von Nursultan Nasarbajew, haben in der Schweiz Immobilienbesitz, nämlich am Genfersee. Foto: Keystone

Wie ein aktueller Grundbuchauszug zeigt, gehört eine Wohnung immer noch der 46-jährigen Mutter. Die andere Wohnung hat 2020 ebenfalls der 24-jährige Sohn übernommen, also im selben Jahr, als er auch das Chalet Flora für sich erwarb. Die Frage, die sich stellt: Ist der Sohn bei all diesen Immobilienkäufen nur der Statthalter des Vaters oder investiert er wirklich sein eigenes Geld?

Unbekannter Aufenthaltsort

Gemäss Definition des Schweizerischen Geldwäschereigesetzes ist der Vater des 24-jährigen Kasachen eine «politisch exponierte Personen», abgekürzt PEP. Dies räumte der Genfer Rohstoffhändler Vitol in einer Stellungnahme gegenüber Public Eye 2018 auch ein. Im Umgang mit PEP sind insbesondere Finanzinstitute zu besonderer Vorsicht angehalten.

Vor diesem Hintergrund bieten sich dem Sohn wohl weniger Hürden, in den Schweizer Immobilienmarkt zu investieren. Auch ist unklar, ob der Vater ebenfalls im Besitz einer Niederlassungsbewilligung ist, was ihn von der Lex Koller befreien würde.

Diese Zeitung versuchte mit dem 24-jährigen Kasachen über dessen Arbeitgeber in Kontakt zu treten – leider erfolglos. Auch die Behörden haben aktuell keine Kenntnis davon, wo der Mann sich aufhält. Wann die Zwangsversteigerung seines Hauses stattfindet, erfährt er wohl wiederum über das Berner Amtsblatt.



Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Quentin Schlapbach ist Redaktor im Ressort Bern. Er hat eine kaufmännische Lehre gemacht und an der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern studiert. Mehr Infos @qscBZ

Fehler gefunden?Jetzt melden.