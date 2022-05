Jugendtreff Unterlangenegg – Der Jugendtreff ist erwachsen geworden Der Jugendtreff im Zivilschutzkeller des Oberstufenzentrums Unterlangenegg besteht seit 20 Jahren. Die heutige Feier soll dem Treff neuen Impuls verleihen. Andreas Tschopp

Pfarrer Thomas Burri mit Betreuerin Marianna Gonzalez beim frisch ersteigerten Billardtisch im Jugendtreff Schwarzenegg. Foto: Andreas Tschopp

«Ich bin in einer schwierigen Zeit gekommen», sagt Marianna Gonzalez, die seit rund einem Jahr die Kinder- und Jugendarbeit der Kirchgemeinde Schwarzenegg betreut. Sie zeichnet in dieser Funktion mitverantwortlich für den Jugendtreff im Untergrund des Oberstufenzentrums (OSZ) in Unterlangenegg, der seit bald 20 Jahren existiert. Begonnen hatte alles mit der ersten Konfirmandenklasse, die Thomas Burri ab 2001 als Pfarrer auf der Schwarzenegg unterrichtete.