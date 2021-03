Wegen Corona – Der Jugendtreff hat Hochkonjunktur Derzeit können Teenager nur noch an wenigen Orten in Gruppen verweilen. Das fordert auch die Jugendarbeiter in Kirchberg heraus. Regina Schneeberger

Zusammen töggele: Eine willkommene Abwechslung zum eintönigen Corona-Alltag. Foto: Christian Pfander

Die einen versenken am Billardtisch die Kugeln, die anderen drehen wie wild am Töggelikasten. Die Spiele werden immer wieder von lautstarkem Gejohle unterbrochen. Ein ganz normaler Abend im Jugendtreff Kakerlak in Kirchberg. Wären da nicht die Masken, das Desinfektionsmittel, die Einschreibeliste.

Der Treff ist in diesen Zeiten ein beliebter Ort. Jetzt hätten die Jugendlichen wieder etwas mehr Möglichkeiten, sagt Jugendarbeiter Jan Mattmann. «Aber in den vergangenen Monaten war das hier einer der wenigen Orte, wo sie sich an der Wärme treffen konnten.» 15 Personen dürfen seit Anfang März gleichzeitig im Jugendtreff sein. Zuvor waren es lediglich 7. «Wir mussten viele wieder wegschicken, weil der Raum bereits voll war», sagt Jugendarbeiterin Monika Ramseier. Man stellte auf Schichtbetreibe um. Nach jeweils zwei Stunden gab es einen Wechsel, damit alle mal zum Zug kamen.