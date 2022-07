Langnau Jazz Nights – Der Jazz wird weiblicher An den Langnau Jazz Nights spielt dieses Jahr neben der Musik die Diversität eine grosse Rolle. So gibt es im Programm viele Frauen zu entdecken. Tom Gsteiger

Sie vertritt das afroamerikanische Erbe des Jazz: Lakecia Benjamin. Foto: zvg

Ob im Jazz je Geschlechterparität erreicht werden wird, steht in den Sternen. Immerhin hat man das Gefühl, dass es Jahr für Jahr immer mehr Instrumentalistinnen gibt, die von sich reden machen (im Vokaljazz hatten die Frauen die Nase schon immer vorn). Das Hauptprogramm der Langnau Jazz Nights umfasst an fünf Abenden zehn Konzerte in der Kupferschmiede: Bei drei spielen Frauen die Hauptrolle (als Bandleaderinnen), bei zwei weiteren Bands spielt je eine Frau mit. Total kommen auf 40 Männer 6 Frauen. Gegenüber früher macht das Festival damit einen grossen Schritt nach vorne im Bereich der Gender-Diversity (dem Thema Gender-Fluidität wird damit allerdings keine Rechnung getragen).