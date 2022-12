Regime schafft Sittenpolizei ab – Ein Erfolg für die Protestbewegung Nach Massenprotesten löst Teheran offenbar die gefürchtete Sittenpolizei auf. Das Regime verspricht, auch den Kopftuchzwang zu überprüfen. Erste Reaktionen sind skeptisch. Mirco Keilberth aus Tunis Simon Widmer

Im Land gefürchtet: Die iranische Sittenpolizei, hier auf einer Aufnahme von 2007. Foto: Behrouz Mehri (AFP)

Am Sonntag wurde in Teheran die Auflösung der berüchtigten Sittenpolizei verkündet, der Truppe der Sittenwächter, die dem iranischen Ministerium für Kultur und islamische Führung untersteht. Präsident Ebrahim Raisi hatte am Abend zuvor mehrere Minister zum Krisentreffen in seinen Palast geladen. Die staatliche Nachrichtenagentur Isna berichtete, sie hätten über die aktuellen Entwicklungen im Land geredet, nannte aber keine Einzelheiten. Die Anwesenheit von Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf und Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Montaseri deuten darauf hin, dass die Auflösung der Sittenwächter-Einheiten «Gasht e-Ershad» tatsächlich ernst gemeint ist.

Erste Reaktionen auf die überraschende Ankündigung sind verhalten. Der Iran-Experte Karim Sadjadpour vom Thinktank Carnegie Endowment schrieb auf Twitter, dass das Versprechen für Diktaturen typisch sei. Wenn diese in Schwierigkeiten seien, würden sie den Bürgerinnen und Bürgern versprechen, sich zu verändern. «Diese leeren Versprechen schwächen die Forderung nach Wechsel nicht, sie stärken diese», schreibt Sadjadpour. «Das iranische Regime scheint jetzt an diesem Punkt angekommen zu sein.»

Mit dem Entgegenkommen wolle Präsident Raisi nur den für Montag angekündigten landesweiten Generalstreik untergraben, sagte eine Aktivistin aus Teheran am Telefon gegenüber dieser Redaktion. Wie viele Oppositionelle möchte sie ihren Namen nicht in westlichen Medien sehen. Denn ein Hauptvorwurf des Regimes gegen die in allen gesellschaftlichen Schichten verwurzelte Oppositionsbewegung ist ihre angebliche Unterwanderung durch das westliche Ausland.

Brutale Sicherheitskräfte

Raisi verteidigte das brutale Vorgehen der ihm unterstellten Revolutionsgarden und der Sittenpolizei mit der angeblichen Anwesenheit ausländischer Agenten unter den Protestierenden. Doch auch mehr als 14’000 Verhaftungen und fast 500 von Sicherheitskräften getötete Demonstranten stoppten die Proteste nicht. Im Gegenteil. Die Gewalt der Sicherheitskräfte führte zur Forderung, die Theokratie der Mullahs zu stürzen.

Das iranische Parlament und der Revolutionsrat würden nun auch die Kopftuchpflicht prüfen, sagte Staatsanwalt Montaseri vor Journalisten in Teheran. Am Mittwoch sollen die Parlamentarier eine Reform diskutieren, fünfzehn Tage später würden die Ergebnisse bekannt gegeben.

Fällt gar der Kopftuchzwang?

«Unsere Verfassung hat starke und unveränderliche Werte und Prinzipien», sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi am Samstag im Fernsehen. Es gebe aber «Methoden zur Umsetzung der Verfassung», die «flexibel» sein könnten. Seit 1979 müssen Frauen im Iran ein Kopftuch tragen. Im Juli hatte Raisi noch anders geklungen: Damals drang der Staatschef auf eine strenge Durchsetzung der Kopftuchpflicht «durch alle staatlichen Institutionen».

Doch vor allem in grösseren Städten beugten viele Frauen die Regeln und liessen etwa ihr Kopftuch auf die Schultern rutschen. Seit Beginn der Proteste tragen immer mehr Frauen kein Kopftuch mehr. Vielerorts verbrannten Frauen ihre Kopfbedeckung und riefen Parolen gegen die Regierung.

Primitive Methoden

Das Ende des obligatorischen Tragens des Hidschabs wäre ein spektakulärer Erfolg der grössten Oppositionsbewegung gegen die seit 1979 regierenden Mullahs. Doch Oppositionelle warnen, sich mit kleinen Zugeständnissen des Regimes zufriedenzugeben. Denn die Opposition wird weiter hart verfolgt. So gehen Sicherheitskräfte mit Methoden der Sippenhaft gegen bekannte Oppositionelle vor.

Bagger rissen kürzlich das Elternhaus der Klettersportlerin Elnaz Rekabi ein, die im Oktober weltberühmt wurde. Bei einem Wettbewerb in Südkorea war sie ohne Hidschab aufgetreten. Hunderttausende empfingen Rekabi bei der Rückkehr in Teheran. Nun tauchten Videos ihres Bruders Davood auf, ebenfalls ein Spitzensportler. Er ist weinend zu sehen vor den Trümmern des Gebäudes der Familie.

