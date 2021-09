Leserreaktionen – Der Initiativ-Titel «Ehe für alle» ist irreführend Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen – unter anderem zur «Ehe für alle» und zu Kindern gleichgeschlechtlicher Paare.

Leserinnen äussern sich kritisch zu gleichgeschlechtlichen Eltern, dies im Zusammenhang mit der bevorstehenden Abstimmung über die «Ehe für alle». imago images/MASKOT

Zu «Ab 2023 wird anderswo geschlachtet»

Reber macht den Schlachthof Langnau dicht. Wo ist da noch die Glaubwürdigkeit der Landwirtschaft? Dem Konsumenten wird «Aus der Region – für die Region» vorgegaukelt, und hintenrum macht man gerade das Gegenteil (Reber gehört zur Fenaco-Gruppe, welche wie Landi Schweiz den Bauern gehört). Das Tierwohl und der Umweltschutz werden leiden, die Saläre und Boni der Bosse steigen und letztendlich auch die Zahl der Vegetarier. Fazit: direkt beim Bauern oder beim Regio-Metzger mit eigener Schlachtung einkaufen gehen. Ein dreifaches Pfui den Entscheidungsträgern von der Ernst Sutter AG und jenen der Fenaco. Res Mathys

Rüegsauschachen

Zu «Sensegraben/Sodach: Sorgen um Schatten und Sanitäranlagen»

Grosse Baumaschinen werden auffahren. Mit weit über tausend Lastwagenfahrten wird Material weg- und umtransportiert, auch über die Sommersaison. Der grosse, mit altem Baum- und Tannenbestand bewachsene Damm muss weggeputzt werden – wie auch der umliegende Wald. Ersetzt wird dieser durch einen neuen Uferschutz mit grossen Steinblöcken und liegenden Baumstämmen. Für die Sensebesucher war doch dieses mit Bäumen und Sträuchern bewachsene, Schatten spendende Waldstück ideal für ein gemütliches, idyllisches Zusammensein. Es macht den Anschein, dass Erholung suchende Menschen und Familien mit Kindern an der Sense nicht mehr erwünscht sind. Der Aufenthalt wird ihnen mit unverständlichen Mitteln erschwert. Die Aare in Bern möchte auch mehr Platz – warum werden da nicht alte Häuser weggeputzt? Da sieht man: Man kann auch ein neues Gesetz vernünftig anwenden. Hans Liniger, Lanzenhäusern

Zu «Geben wir uns endlich das Jawort»

Wer kann schon gegen eine «Ehe für alle» sein? Es ist doch egal, wenn homosexuelle Paare sich neben der eingetragenen Partnerschaft noch in der Kirche trauen lassen. Doch der Initiativ-Titel «Ehe für alle» ist irreführend und sollte eigentlich «Kinder für alle» heissen. Hier geht es vielmehr um Kinder auf Bestellung, also um betroffene Dritte. So soll die Samenspende, die heute in Ausnahmefällen erlaubt ist, als alltäglicher Eingriff im Gesetz verankert werden. Währenddem bei der Abstimmung zum Vaterschaftsurlaub Befürworter und Befürworterinnen auf die Wichtigkeit des Vaters für das Baby hingewiesen haben, verlangen die gleichen politischen Kreise, dass zwei Frauen einen Vater ersetzen können. Dies wird behauptet, obschon Forschungen belegen, dass ein anwesender Vater, insbesondere in der Pubertät des Kindes und für seine Identitätsfindung, wichtig ist. Da durch die Samenspende eine Ungleichbehandlung von lesbischen gegenüber schwulen Paaren geschaffen würde, ist die Forderung der Leihmutterschaft schon in der Pipeline. Sabina Geissbühler-Strupler, Herrenschwanden

Jedem Kind ist es zu gönnen, bei Vater und Mutter aufzuwachsen. Schade, wo das nicht möglich ist. Mich nervt die tendenziöse Berichterstattung zu diesem Thema. Gefühlt jede Woche berichtet diese Zeitung von Homo-Paaren und Kinderwunsch. So locker und regenbogenfarbig ist das in der Realität nicht und wird durch häufiges Erwähnen auch nicht besser. Dorothea Reichen, Reichenbach

Zu «Platzt den Beizern seinetwegen der Kragen?»

Wer ist ursprünglich schon wieder verantwortlich, dass es bald eine Zertifikatspflicht geben wird in den Restaurants? Eben. Die Impfgegner und Skeptiker haben es nicht anders gewollt, und somit tragen diese Leute die Verantwortung dafür. Hätten sich alle ordnungsgemäss impfen lassen, wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Martin Fischer, Worb

Fehler gefunden?Jetzt melden.