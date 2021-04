Meine Reise: Besuch der alten Heimat – «Der Inbegriff von nach Hause kommen» Sonja Koch (87) flüchtete mit 12 Jahren aus Indonesien in die Schweiz. Es vergingen 40 Jahre, bis sie ihre alte Heimat wieder besuchte. Eine Reise, die viel veränderte. Melissa Burkhard

Für Sonja Koch war die Reise nach Indonesien ein jahrelanger Herzenswunsch. Fotos: PD

Im Juli 1983 feierte ich meinen 50. Geburtstag. Mein Mann hatte eine besondere Überraschung für mich: Er schenkte mir eine Reise in meine alte Heimat Indonesien, die ich seit meinem 12. Lebensjahr nie mehr besucht hatte. Es war ein wahnsinnig emotionales Erlebnis, das mir bis heute viel bedeutet.

Mein Vater, ein Schweizer, arbeitete als Chemiker und fand während der Rezession in den 1920er-Jahre keine Stelle. Über ein Inserat bekam er einen Job auf einer Ölplantage in Sumatra, einer Insel in Indonesien. Meine Mutter reiste zwei Jahre später mit dem Schiff nach. Ich und meine Schwester kamen in Indonesien zur Welt. Meine Mutter liebte das Land. Nur an Weihnachten störte sie die Hitze, und wenn sie doch mal Heimweh hatte, legte sie Jodelplatten auf und weinte. Als Kind habe ich mich immer gefragt: Wieso weint die denn jetzt? Heute verstehe ich sie. Mir geht es ähnlich, wenn ich indonesische Musik höre.

Ich war 12 Jahre alt, als wir 1946 in die Schweiz fliehen mussten. Nach dem Zweiten Weltkrieg und den Jahren der Besatzungen begann der indonesische Unabhängigkeitskrieg. Im Zuge dessen war es für uns «Ausländer» nicht mehr sicher. Per Flugzeug und Schiff flüchteten wir zurück in die Heimat der Eltern.

Was ich in den ersten Wochen in der Schweiz erlebte, nennt man wohl einen Kulturschock. Ich weiss noch, wie ich dachte: «Hier sind alle Bäume abgestorben» – es war Februar, als wir in der Schweiz ankamen, und ich kannte bis dahin nur die Tropen. Winterkleider und Strümpfe war ich mir nicht gewöhnt. Auch mit dem Essen musste ich mich erst arrangieren. In Indonesien kocht man mit Pfefferschoten, die Speisen sind sehr scharf. In der Schweiz schmeckte alles sehr fade zu Beginn.

Wenn mich mal wieder die Sehnsucht überkommen hat, habe ich indonesisch gekocht. Da wussten meine Kinder dann: Mami hat Heimweh. Sonja Koch

Später habe ich mich an das Leben in der Schweiz gewöhnt, aber ich habe mir immer gesagt: Irgendwann will ich wieder in meine alte Heimat reisen. Viele Jahre hat es sich nicht ergeben. Mit meinen drei Kindern war ich gebunden. Wenn mich mal wieder die Sehnsucht überkommen hat, habe ich indonesisch gekocht. Da wussten meine Kinder dann: Mami hat Heimweh.

Umso glücklicher war ich über das Geburtstagsgeschenk meines Mannes. Er selbst wollte mich nicht nach Indonesien begleiten – es war ihm zu heiss. Ich reiste mit einer Gruppe bestehend aus meiner Schwester, einer älteren Dame und zwei jungen Frauen. Wir machten eine Rundreise über Singapur auf die indonesische Insel Sumatra. Dort reisten wir ins Gebirge, in die Stadt Berastagi und an den Tobasee, den grössten Vulkansee der Welt. Er ist 40 Kilometer breit und für mich der schönste See auf dieser Welt. Insgesamt waren wir drei Wochen unterwegs und besuchten auch das Volk der Minangkabau, welche im Matriarchat leben.

Die Reisegruppe: Gemeinsam mit ihrer Schwester und drei weiteren Frauen besuchte Sonja Koch (Dritte von links) ihre alte Heimat. Sonnenuntergang auf Sumatra. 1 / 2

Diese Reise war der Inbegriff von «nach Hause kommen» für mich. Trotz der vierzig Jahre in der Schweiz fühlte ich mich Indonesien immer noch stark verbunden. Seither war ich viele Male dort und habe sogar Touristentouren geführt. Nach wie vor liebe ich das Land und die Menschen. Nicht nur einmal habe ich am Flughafen geweint, weil ich nicht wieder gehen wollte. Ich könnte bestimmt auch für immer in Indonesien leben, meine Gross- und Urgrosskinder halten mich aber hier in der Schweiz. Ohne das Geschenk meines heute verstorbenen Mannes wäre diese Liebe für meine alte Heimat wohl nicht nochmals aufgeflammt.

Sonja Koch, Hünibach

