Krogerus & Tschäppeler – Der Ikea-Effekt Warum das Zusammenschrauben eines Pax-Schranks Glücksgefühle auslöst. Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

In den Fünfzigerjahren tauchte in amerikanischen Supermärkten ein neues Produkt auf: die Backmischung. Alles, was man brauchte, um einen Kuchen zu backen, war nun fertig gemischt in der richtigen Menge: Mehl, Zucker, Butter, getrocknete Eier. Einfach Wasser hinzufügen, fertig.